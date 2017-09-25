СК завел дело о мошенничестве в авиакомпании «ВИМ-Авиа»

Следственный комитет России завел уголовное дело о мошенничестве в авиакомпании «ВИМ-Авиа». Как заявили в СК, руководство перевозчика продавало билеты, хотя знало, что у компании нет денег на обслуживание самолетов и договоров на поставку топлива.