Минтранс: «ВИМ-Авиа» прекратила работу

Министр транспорта Максим Соколов объявил, что поддерживать «ВИМ-Авиа» бессмысленно, так как компания «практически прекратила свою работу». Государство сосредоточится на том, чтобы решить ситуацию, которая сложилась из-за задержки и отмены рейсов компании.

Ранее от распространения билетов «ВИМ-Авиа» отказался агрегатор Aviasales. Росавиация уже обратилась к «ЮТэйр» с просьбой оценить, может ли компания взять на себя перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа».

Рейсы «ВИМ-Авиа» переведены в Москве из Домодедово во Внуково. Там, по данным «Ведомостей», их будет оплачивать авиакомпания «Россия».