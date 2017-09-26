Глава Нижегородской области Валерий Шанцев отправлен в отставку. Соратник Юрия Лужкова продержался во власти на семь лет дольше бывшего мэра Москвы

В России произошла вторая губернаторская отставка за два дня. Вслед за главой Самарской области Николаем Меркушкиным своего поста лишился Валерий Шанцев, 12 лет руководивший Нижегородской областью. «Медуза» рассказывает о давнем соратнике Юрия Лужкова, который продержался во главе своего региона дольше, чем его бывший начальник во главе своего.

Валерий Шанцев — давний соратник Юрия Лужкова. В 1990-х они вместе дважды выигрывали выборы в Москве: Лужков становился мэром, а Шанцев — вице-мэром. Шанцев был одним из самых влиятельных чиновников, он отвечал за социальный комплекс, а в 2000 году возглавил еще и городскую конкурсную комиссию по инвестированию строительства и реконструкции жилых объектов.

Валерий Шанцев пережил покушение. 7 июня 1996 года, за несколько дней до первых мэрских выборов, в которых он участвовал, около подъезда Шанцева произошел взрыв. Чиновник, тогда работавший префектом Южного округа Москвы, получил ожоги пятой части тела и осколочные ранения. «Коммерсант» предполагал, что нападение могло быть организовано, чтобы помешать Лужкову участвовать в выборах — в случае смерти Шанцева тому пришлось бы снять свою кандидатуру. Также существовали версии о конфликте Шанцева со строительными фирмами и преступными группировками. Как рассказывал чиновник, Юрий Лужков каждый день приезжал к нему в больницу.

Пресса не раз сообщала, что Валерий Шанцев хочет стать мэром Москвы. В 2002 году «Ведомости» писали, что Шанцев нанял команду имиджмейкеров. Журналист Сергей Доренко, критиковавший Лужкова, распространял версию, что соратник мэра давно пытается его подсидеть. Сам Шанцев всегда подчеркивал, что не хотел выступать против Лужкова. В 2010 году, когда Лужкова отправили в отставку, Шанцев был в списке претендентов на пост московского мэра, но в итоге был выбран Сергей Собянин.

Валерий Шанцев лишился поста вице-мэра Москвы после конфликтов с чиновниками и женой Юрия Лужкова. В первую очередь, у Шанцева был конфликт с руководителем градостроительного комплекса Владимиром Ресиным, с которым они не могли поделить полномочия. Кроме того, по данным «Газеты.ру», Шанцев ругался с женой Юрия Лужкова Еленой Батуриной. «Каждый раз, когда какие-либо строительные проекты Батуриной были на грани законности, Шанцев делал все возможное, чтобы помешать их реализации», — рассказывал источник издания.

Юрий Лужков награждает Валерия Шанцева знаком отличия за заслуги перед столицей, 16 августа 2005 года Борис Кавашкин / ТАСС

В 2005 году Валерий Шанцев стал губернатором Нижегородской области. В отличие от недавно отправленного в отставку главы Самарской области Николая Меркушкина, он был не так сильно заметен на федеральном уровне. Тем не менее, несколько раз с ним происходили громкие истории. В 2012 году Валерий Шанцев на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что сам справится с тушением лесных пожаров. В течение следующей недели в его регионе сгорели 648 домов, погибли 20 человек. Впоследствии Шанцев отказывался от своих слов, что ему не нужна помощь. В 2015 году в СМИ обсуждался случай с кортежем Валерия Шанцева, который пронесся по городу, и пешеходам пришлось разбегаться. В правительстве заявляли, что люди не разбегались, а просто уступали дорогу. На выборах губернатора Нижегородской области 2014 года (единственных, в которых участвовал Шанцев) за него, по официальным данным, проголосовали почти 87% избирателей — и даже глава ЦИК Владимир Чуров называл нарушения на них «беспрецендентными».

Валерий Шанцев не хотел уходить со своего поста. 15 сентября РБК узнало, что губернатор вскоре может покинуть свой пост. 17 сентября глава Нижегородской области говорил в интервью «Комсомольской правде»: «Это такая философия — „Чем лучше живем, тем больше требовательность“. Нам на эту философию надо отвечать конкретными делами. Так что я не хочу никуда уходить. Чем больше трудностей, тем больше желание их решить».

По данным РБК, Валерия Шанцев отправили в отставку из-за конфликтов в регионе. В сентябре 2016 года депутаты областного заксобрания жаловались полпреду в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу, что Шанцев пытается продавить кандидатуру Евгения Лебедева на пост спикера заксобрания. Против этого выступал давний оппонент Шанцева, бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин, сам ставший депутатом. В итоге Лебедев все же стал спикером, а Сорокину достался пост вице-спикера. В декабре 2016 года Михаил Бабич публично жаловался, что конфликт в Нижегородской области не утихает: «Здесь постоянная война! И, конечно, мы понимаем, какие это издержки для региона, для социального самочувствия людей». Официально Шанцев ушел по собственному желанию.

Вместо Валерия Шанцева Нижегородской областью будет руководить Глеб Никитин. До назначения в этот регион он работал заместителем министра промышленности и торговли. Про Никитина известно, что он входит в президентский кадровый резерв.