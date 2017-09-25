Уволен глава Самарской области, который советовал молиться ради пенсий, верил в план Даллеса и требовал голосовать за «ЕР» Чем известен Николай Меркушкин
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Губернатор Самарской области Николай Меркушкин покинул свой пост, который занимал последние пять лет. Официально он ушел по собственному желанию, неофициально называется несколько версий — от конфликта с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым до недовольства Кремля из-за протестных настроений в регионе. «Медуза» коротко рассказывает о самарском губернаторе, который до этого руководил Мордовией — и не потерял связи с родной республикой.
Николай Меркушкин руководил Мордовией дольше, чем Самарской областью. Республику он возглавлял с 1995 по 2012 год. Кресло руководителя Мордовии Меркушкин занимал пять неполных сроков — на этот пост его назначали и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев; трижды он выигрывал выборы. В 2012-м Путин назначил его губернатором Самарской области. В 2014-м Меркушкин выиграл местные выборы губернатора, набрав больше 91% голосов.
Николай Меркушкин не утратил связи с родной республикой даже после назначения на пост главы Самарской области. Компания «Мордовцемент», в числе собственников которой числился брат губернатора Александр, получила подряд на поставку цемента для строительства стадиона в Самаре к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Критики Меркушкина также говорят, что в Самарской области закрываются птицефабрики; в итоге курицу везут из Мордовии, где семья губернатора контролирует сельское хозяйство. В декабре 2016-го Николая Меркушкина критиковали за то, что он закупил для самарских депутатов подарков на 34 миллиона рублей — почти все они были произведены в Мордовии.
Меркушкин исправно обеспечивал высокие результаты «Единой России» на выборах. В 2016 году «партия власти» получила на выборах в Госдуму в Самарской области 51% (для сравнения: в 2011-м «ЕР» набрала в регионе 40%). На встречах с избирателями губернатор прямо говорил, что они должны «подставить плечо» федеральному центру, иначе ничего требовать взамен нельзя. В Мордовии у «Единой России» результаты были еще выше: в 2011 году, при Меркушкине, партия получила почти 92% голосов.
Меркушкин известен своими яркими высказываниями. Он утверждал, что деятельность оппозиционера Алексея Навального — это часть плана Даллеса, вымышленной стратегии США по борьбе с СССР. Губернатор также рассказывал, что однажды видел «инструкцию по захвату России», которую якобы привезла из Штатов депутат Госдумы Галина Старовойтова (убита в 1998 году). Также Николай Меркушкин советовал россиянам молиться, чтобы у них вообще остались пенсии. Однажды у Меркушкина спросили, когда на «дочке» «АвтоВАЗа» погасят долги по зарплате; он ответил, что если с ним будут разговаривать невежливо, то никогда. После мартовской акции против коррупции Меркушкин устроил форум «Экстремизму нет», где рассказывал студентам, что все изложенное в фильме Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» — ложь.
Меркушкин официально ушел с поста губернатора по собственному желанию; неофициально называются другие причины. РБК писал, что у него случился конфликт с главой Ростеха Сергеем Чемезовым — Ростеху частично принадлежит «АвтоВАЗ». Якобы именно Чемезов привел Меркушкина в Самарскую область, но потом губернатор отказался «плясать под его дудку», а перед выборами в Самарскую областную думу в 2016 году «выкинул из избирательных списков „Единой России“ чемезовских людей». Еще одна версия состоит в том, что в Кремле были недовольными протестными настроениями в регионе: местные жители в начале 2017 года несколько раз выходили на митинги против Меркушкина. Кроме того, в Самаре проблемы со строительством стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Николай Меркушкин стал специальным представителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. По национальности бывший глава Мордовии и Самарской области — мордвин-мокша. Ранее в контексте этого конгресса Меркушкин не упоминался.