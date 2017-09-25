Уволен губернатор Самарской области Николай Меркушкин

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главы региона назначен член Совета Федерации Дмитрий Азаров, занимавший в 2010–2014 годах пост мэра Самары.

В указе президента России Владимира Путина об отставке Меркушкина говорится, что губернатор уволился по собственному желанию. Его назначили спецпредставителем президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.