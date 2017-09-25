«Коммерсант» спрогнозировал отставку глав 10 российских регионов

В ближайшее время сразу в нескольких российских регионах могут смениться руководители, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в администрации президента РФ. По данным собеседников издания, «череда отставок» начнется еще до конца сентября.

Среди регионов, которые ждут кадровые перестановки, источники «Коммерсанта» назвали Ивановскую, Самарскую, Нижегородскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую области, Ненецкий автономный округ, Красноярский и Алтайский края и, возможно, «один-два субъекта на Северном Кавказе».

Главы регионов, в том числе, Красноярского края, Нижегородской и Мурманской областей, возможность своей досрочной отставки категорически отрицают.