Олег Тиньков отозвал все иски против «Немагии». Адвокаты блогеров считают, что уголовное дело это не остановит

26 сентября банкир Олег Тиньков отозвал иски против видеоблогеров с развлекательного канала «Немагия». В августе Тиньков резко отреагировал на ролик, где блогеры критиковали банкира, его семью и банк, подал два гражданских иска и инициировал уголовное дело о клевете. Теперь Тиньков сам решил погасить конфликт, он не требует от блогеров даже простых извинений. Но разбирательство только по его воле уже не прекратится, уголовное дело о клевете все же будет расследоваться.

Конфликт между «Немагией» и Олегом Тиньковым длился с начала августа, к сентябрю он перерос в уголовное дело

8 августа видеоблогеры Алексей Псковитин и Михаил Печерский, ведущие развлекательный канал «Немагия» (полтора миллиона подписчиков), выпустили 44-минутный ролик с критикой Олега Тинькова, в котором среди прочего намекнули, что тот обманывает своих сотрудников и клиентов, а также пошутили о внешности жены банкира Рины. К концу сентября ролик набрал больше семи миллионов просмотров.

Представители Тинькова потребовали удалить ролик. 23 августа «Тинькофф Банк» подал первый иск против «Немагии», ответчиками по нему стали ведущие Псковитин и Печерский, а также ООО «Развитие», которое владеет интернет-изданием «Век» (оно вставило ролик в одну из своих публикаций). Банк потребовал взыскать с блогеров 500 тысяч рублей, а также опровергнуть несколько фраз из ролика, сочтя их оскорбительными, «обманывающими неопределенный круг лиц» и содержащими «презрительное суждение об отношении бизнесмена [Олега Тинькова] к неопределенному кругу лиц».

Получили первый иск от Тинькова из Кемеровского центрального районного суда, размер пакета документов чуть-чуть не дотянул до пачки бумаги а4 #немагия #кемерово #суд #иск # A post shared by NEMAGIA (@nemagia) on Sep 5, 2017 at 5:48am PDT

28 августа Тиньков подал второй иск к «Немагии», на этот раз о защите чести, достоинства и деловой репутации. Представитель Тинькова Александр Тодоров заявил на досудебном собеседовании, что бизнесмен требует взыскать с блогеров 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и удалить «оскорбительные сведения». Центральный районный суд Кемерово (блогеры живут в том городе), рассматривающий иск, постановил заблокировать ролик «Немагии» до рассмотрения иска по существу, но запись продолжает находиться в открытом доступе.

12 сентября у соавтора «Немагии» Алексея Псковитина прошли обыски, у него конфисковали компьютерную технику. Позже стало известно, что следственные действия прошли в рамках уголовного дела против «Немагии» о клевете — его, оказывается, тоже возбудили по заявлению Олега Тинькова. Авторы «Немагии» были объявлены свидетелями по делу. 19 сентября Псковитин прилетел на допрос в Москву, там ему сообщили, что из свидетеля он стал подозреваемым.

Российские видеоблогеры и обычные пользователи выступили в поддержку «Немагии»

Среди поддержавших Печерского и Псковитина оказались и топовые блогеры российского ютьюба — Дмитрий Ларин (2 миллиона подписчиков), Николай Соболев (3,3 миллиона подписчиков; он разрезал на камеру карту «Тинькофф Банка»), Ильдар Хабибуллин (шоу «Приятный Ильдар», 1,4 миллиона подписчиков) — и менее популярные авторы. Блогер Юрий Хованский (3,15 миллиона подписчиков) снял сразу два (первый, второй) ролика про конфликт «Немагии» и Тинькова — в них он не только поддерживает коллег, но и жестко критикует бизнесмена. Сотрудничество с «Тинькофф Банком» приостановил блогер Versus (3,6 миллиона подписчиков). Ведущий баттлов Александр «Ресторатор» Тимарцев объяснил, что к Тинькову он относится с уважением, но обыски и уголовные дела против «Немагии» недопустимы.

Уже 18 сентября Юрий Хованский сообщил, что был вынужден удалить ролики после получения претензии от Тинькова. В опубликованной Хованским фотокопии документа говорится, что заказанная Тиньковым экспертиза нашла в роликах видеоблогера признаки клеветы. Хованский также сообщил, что ему выбили дверь, не уточняя обстоятельств, при которых это произошло.

Против Тинькова в конфликте с «Немагией» выступили и многие обычные пользователи интернета. Они запустили флешмоб с хэштегом #режьтинькова и призывом отказаться от услуг банка и разрезать кредитные карточки «Тинькофф Банка». 19 сентября фанаты «Немагии» пришли к отделу полиции, куда на допрос пришел Алексей Псковитин, и также разрезали там пластиковые карточки.

«Слегка пугает, что в 2017 году для любого блогера любое видео может обернуться реальным тюремным сроком. В нашей стране, безусловно, есть свобода слова, но только никто не гарантировал, что после этих слов ты останешься на свободе», — объяснил такую позицию блогеров и подписчиков Николай Соболев. «Блогерское сообщество приобретает самосознание. Мы понимаем, что с нами пытаются что-то делать, делать со сферой. <…> Это прецедент дичайший», — добавил Дмитрий Ларин.

Тиньков заявил, что готов отозвать иски, если «Немагия» извинится за ролик

Изначально Тиньков настаивал, что рассматривает ролик «Немагии» не как развлекательный или пародийный, а как «прямые нападки» на него, его семью и банк. И все же постепенно его позиция начала смягчаться. 22 сентября банкир заявил, что конфликт «зашел слишком далеко». «Ребята из „Немагии“ перешли грань: они тронули святое — мою семью, они оскорбили мою жену. Раньше они оскорбляли мать Басты. Любой нормальный мужчина при таком раскладе будет защищать свою семью — в драке или через суд, кто как считает правильным. Я за цивилизованные способы, поэтому я пошел в суд. Я отреагировал сильно. Но я осознанно пошел на этот конфликт… Можете троллить меня лично в Сети сколько угодно, но не трогайте моих близких — они непубличные люди, они этого не заслужили», — написал банкир в своем фейсбуке.

По словам банкира, если он получит извинения перед семьей, то отзовет все свои иски и заявление в полицию о клевете. Он также принес извинения другим блогерам, которых «оскорбил или обидел», когда заявил, что «все блогеры за деньги маму родную продадут».

В ответ авторы «Немагии» заявили, что представители Тинькова угрожают им новыми уголовными делами

22 сентября блогеры выпустили ролик, в котором выложили аудиозапись со встречи их представителей с директором юридического департамента «Тинькофф Банка» Валерией Павлюковой. Представитель Тинькова рассказала, что банкир не обратился бы в суд, если бы «Немагия» не упоминала бы в ролике его жену.

Павлюкова добавила, что юристы разобрали другие ролики «Немагии» и нашли там заявления, подпадающие под «экстремистскую» и закон об оскорблении чувств верующих. В частности, она указала, что в своих роликах блогеры «унижали» жителей Чечни и призывали «расстрелять Путина».

«Я сижу на этом материале и не даю ему ход, потому что мне хочется скорее закончить эту ситуацию», — объяснила представитель Тинькова. Павлюкова повторила, что Тиньков готов отозвать все иски, если блогеры извинятся. В качестве возможной площадки для примирения она назвала ютьюб-шоу Сергея Минаева и Антона Красовского «Анчоусы и Маргаритки».

Также Павлюкова рассказала, что когда юристы банка начали готовить иск, они поняли, что «попали в волну», — по ее словам, председатель Госдумы Вячеслав Володин готовит инициативу о «регулировании блогеров». Также, по словам юриста, на стороне Тинькова советник президента по интернету Герман Клименко и другие «маститые увесистые парни», которые хотят регулировать российский сегмент ютьюба.

Блогеры «Немагии» расценили такие слова как угрозы новыми уголовными делами и заявили, что слова Павлюковой нарушают закон. Они также подчеркнули, что призывов «бить чеченцев» в их роликах не было, а слова о «расстреле Путина» уже проверяло МВД, но нарушения закона в них не нашло.

Похоже, что у «Немагии» был адвокат, которого блогеры не нанимали

До 25 сентября большинство комментариев о деле СМИ (в том числе «Медуза») получали от адвоката Сергея Воронина, который утверждал, что представляет интересы блогеров. Жена Михаила Печерского Екатерина заявила «Ведомостям», что Воронин не уполномочен представлять «Немагию». Сам Печерский подтвердил это.

О происходящем с «Немагией» Воронин стал писать в своем твиттере 13 сентября — когда у Псковитина прошли обыски в связи с уголовным делом по клевете. Тогда же он начал давать комментарии СМИ. «Ведомостям» Воронин, в частности, рассказывал, что лично провел встречу с представителями «Тинькофф Банка» и обсуждал с ними возможность заключения мирового соглашения с блогерами. Представитель Тинькова тогда отрицал факт встречи с Ворониным.

25 сентября Воронин сообщил, что у него была устная договоренность с Екатериной Печерской, согласно которой он помогает ее семье в деле, но при этом ему было запрещено указывать, что он представляет их интересы. Никаких доказательств наличия устной договоренности он не привел. Печерская отрицает наличие такой договоренности. Настоящие адвокаты блогеров — Александр Зинуров, Ярослав Шемет и Сергей Жорин — уже подготовили жалобы на действия Воронина. 26 сентября он был недоступен для комментариев.

Олег Тиньков пообещал отозвать все иски против «Немагии» в эфире ютьюб-канала «Дневник хача» — и сделал это

25 сентября Тиньков дал интервью видеоблогеру Амирану Сардарову, ведущему канала «Дневник хача». Сардаров призвал Тинькова прекратить преследовать «Немагию» и показать пример другим предпринимателям, если хочет, чтобы «ютьюб был свободен». В ответ Тиньков заявил, что он не хочет «вымаливать извинения» и 26 сентября отзовет все иски против «Немагии». «Я не знаю, как они ответят — это пускай на их совести остается. Я раз протянул руку, меня обкакали, второй раз — обкакали. Я в третий, последний, раз протягиваю. Надеюсь, что этот кейс научит и видеоблогеров, и нас, предпринимателей», — добавил Тиньков.

26 сентября стало известно, что Олег Тиньков и «Тинькофф Банк» действительно подали заявления об отказе по всем искам против «Немагии».

Адвокат блогеров Александр Зинуров сказал «Медузе», что официальных подтверждений того, что Тиньков готов отозвать иски, он не видел, представители банкира с защитниками «Немагии» еще не связывались. Зинуров говорит, что если Тиньков отзовет гражданские иски, то их рассмотрение будет отменено автоматически, но отозвать свое заявление о клевете в полицию без последствий он уже не может. «Тиньков предлагает завершить дело за примирением сторон, но мы с этим не согласны, мы хотим полностью реабилитироваться. Это возможно, только если следователь сам придет к выводу, что в деле нет состава преступления. Мнение заявителя здесь уже никакой роли не играет», — пояснил адвокат. Он сказал, что блогеры готовы извиниться перед банкиром, но только если он сам приедет в Кемерово.

Представитель Олега Тинькова Виктор Петров сказал «Медузе»: «И Олег, и банк подготовили и подали заявления об отказе по всем возбужденным делам (гражданско-правовым и уголовному). После этого все процессуальные действия и суды будут прекращены». Сам Тиньков на своей странице во «ВКонтакте» заявил, что это «жирная и последняя точка в конфликте».