Олег Тиньков отозвал все иски против «Немагии». Адвокаты блогеров считают, что уголовное дело это не остановит

Получили первый иск от Тинькова из Кемеровского центрального районного суда, размер пакета документов чуть-чуть не дотянул до пачки бумаги а4 #немагия #кемерово #суд #иск #

A post shared by NEMAGIA (@nemagia) on Sep 5, 2017 at 5:48am PDT