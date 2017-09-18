Видеоблогер Хованский удалил ролики с критикой Тинькова

Юрий Хованский
16:19, 18 сентября 2017
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Видеоблогер Юрий Хованский удалил ролики с критикой бизнесмена Олега Тинькова после получения претензий. Об этом он рассказал во «ВКонтакте».

«В общем, по рекомендации адвокатов мне пришлось удалить ролики о Тинькове. Остаюсь при своём мнении, но более не могу выражать его публично», — написал Хованский. Он также упомянул, что ему выбили дверь, но не уточнил, когда это произошло и при каких обстоятельствах.

Хованский также опубликовал фотографию выбитой двери и копию письма с претензиями от Тинькова. В них банкир требует удалить ролики «Тиньков, ты не прав» и «Обыски у Nemagia — Тиньков беспределит». Фрагменты этих видеозаписей выложили на YouTube другие пользователи: в них Хованский поддержал блогеров канала «Немагия», на которых подал заявление и иск Тиньков.

«Моя крепость выдержит налёт десяти Калашниковых, но мне практически нечего противопоставить полицийским, топ-адвокатам, обыскам, проверкам и конфискациям», — добавил блогер.

Юрий Хованский
Блогеры из проекта «Немагия» выложили издевательский ролик о Тинькове 8 августа. Они также указали, что «это всего лишь юмор, пародия и развлечение».
Тиньков подал на блогеров в суд, потребовав опровержения, удаления видео и 500 тысяч рублей компенсации. Он насчитал в ролике три оскорбления и один случай клеветы.
13 сентября у одного из соавторов канала прошел обыск по делу о клевете. Позднее Тиньков признался, что подал заявление в полицию.

Олег Тиньков против ютьюба

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