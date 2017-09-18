Видеоблогер Хованский удалил ролики с критикой Тинькова

Видеоблогер Юрий Хованский удалил ролики с критикой бизнесмена Олега Тинькова после получения претензий. Об этом он рассказал во «ВКонтакте».

«В общем, по рекомендации адвокатов мне пришлось удалить ролики о Тинькове. Остаюсь при своём мнении, но более не могу выражать его публично», — написал Хованский. Он также упомянул, что ему выбили дверь, но не уточнил, когда это произошло и при каких обстоятельствах.

Хованский также опубликовал фотографию выбитой двери и копию письма с претензиями от Тинькова. В них банкир требует удалить ролики «Тиньков, ты не прав» и «Обыски у Nemagia — Тиньков беспределит». Фрагменты этих видеозаписей выложили на YouTube другие пользователи: в них Хованский поддержал блогеров канала «Немагия», на которых подал заявление и иск Тиньков.