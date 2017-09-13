К видеоблогерам из канала «Немагия» пришли с обыском. Их подозревают в клевете на Олега Тинькова и его банк

A post shared by NEMAGIA (@nemagia) on Apr 18, 2017 at 4:48am PDT

Немагия — ютьюб-канал, у которого почти 1,4 миллиона подписчиков. Его ведут Алексей Псковитин и Михаил Печерский. Молодые люди записывают ролики, где — главным образом,в издевательской форме — высказываются о разных публичных фигурах. Объектами их насмешек становились кинорежиссер Никита Михалков, телеведущий Максим Галкин и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Особенно популярным оказался ролик про Олега Тинькова, который вышел 8 августа. К 13 сентября он набрал 4,1 миллиона просмотров. В описании к ролику говорилось: «Обзор сделан в художественных целях, все персонажи вымышленные, любое совпадение случайно. Это всего лишь юмор, пародия и развлечение!)» На видео, которое длится 44 минуты, а в его основе лежат интервью банкира разным СМИ, авторы говорят много неприятных вещей о Тинькове. Например, что тот врет своим клиентам, хамит, занимается сомнительным бизнесом, а еще называет блогеров «продажными».

Олег Тиньков и его представители потребовали удалить ролик. 11 августа издание «Канобу» сообщило, что к ним обратились представители Тинькова и потребовали удалить материал с разбором видеоролика. в «Канобу» это требование выполнить отказались. «Тинькофф-банк» решил судиться с видеоблогерами и подал иск о защите деловой репутации. До его рассмотрения суд выдал распоряжение заблокировать доступ к ролику на ютьюбе на территории России.

Около семи утра 13 сентября в квартиру к Алексею Псковитину в Кемерово пришли с обыском. Об этом сообщил Михаил Печерский в ходе своей Periscope-трансляции. «Мне позвонил Леха и сказал, что к нему в квартиру ворвались оперативники и проводят следственные действия. Экстренно выхожу через Periscope, потому что нет возможности записывать на эту тему блог. Основания якобы какое-то уголовное дело», — рассказал блогер.

Адвокат Псковитина Сергей Воронин рассказал «Медузе», что на блогеров завели дело по статье «Клевета». Он сказал, что оба участника Немагии — его доверители. Воронин подтвердил, что блогеры стали фигурантами уголовного дела по статье о клевете: «Группа опероуполномоченных управления [преступлений в сфере информации] „К“ МВД прилетела из Москвы, чтобы провести обыск. Следователи изъяли компьютер, жесткий диск, телефон и камеру. Обыск у Алексея закончился днем. После этого прошел обыск у Печерского». Воронин сказал, что дело связано с «Тинькофф-банком» и что молодые люди вступают пока что в качестве свидетелей. От любых других подробностей адвокат отказался, сославшись на то, что дал подписку о неразглашении информации.

По данным телеграм-канала Mash (близок к изданию Лайф), проводивших обыск действительно интересовала только информация, связанная с «Тинькофф-банком», а обыски прошли не только у Псковитина, но даже в квартире его бабушки в Кемерово.

13 сентября в канале «Немагии» появилось видео, где Псковитин говорит, что 15 сентября он должен явиться в Москву — на допрос. Представители «Тинькофф-банка» отказались комментировать ситуацию.