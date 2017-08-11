Видеоблогеры опубликовали издевательский ролик про бизнесмена Олега Тинькова. Он угрожает им судом

11 августа издание «Канобу» сообщило , что представители банкира Олега Тинькова потребовали от сайта удалить материал с разбором видеоролика о нем самом. Ролик выпустили видеоблогеры Nemagia, он уже набрал почти 1,8 миллиона просмотров. После ролика на Тинькова ополчились и другие блогеры, которые работали с Тинкофф-банком — и отказались от сотрудничества. «Медуза» рассказывает, что вообще происходит.

Ролик о Тинькове студия Nemagia выпустила 8 августа. В 44-минутном видео говорится много неприятных вещей о владельце Тинькофф-банка Олеге Тинькове. Например, авторы видео утверждают, что Тиньков льстит владельцу Альфа-банка Михаилу Фридману, занимается сомнительным бизнесом, плохо относится к своим сотрудникам, хамит, не думает о клиентах и врет. Один из авторов ролика с помощью парика изображает самого Тинькова. Ролик основан на публичных заявлениях и интервью Тинькова, а также на рассказах о методах работы Тинькофф-банка. Никакой эксклюзивной информации в нем нет, но ведущие намеренно выставляют Олега Тинькова в негативном свете и открыто насмехаются над предпринимателем.

В описании ролика говорится: «Обзор создан в художественных целях, все персонажи вымышленные, любое совпадение случайно. Это всего лишь юмор, пародия и развлечение!)».

Внимание! В ролике есть ненормативная лексика и оскорбительные выражения и сцены. Если вам это не по душе, посмотрите, как над недавним сбоем Тинькофф-банка шутили в соцсетях.

ВидеоОбзор#3 — Миллиардер ОЛЕГ ТИНЬКОВ (Рабство Тинькофф Банк) NEMAGIA

В ролике процитированы слова Тинькова о продажных видеоблогерах. У Олега Тинькова — давний конфликт с популярным видеоблогером Амираном Сардаровым (ведет канал «Дневник хача»). Амиран в интервью Юрию Дудю говорил, что Тиньков предлагал ему разрезать карту Альфа-банка и стать клиентом Тинькофф-банка за 1,5-2 миллиона рублей. Сардаров ответил отказом и сравнил такое предложение с проституцией. Тиньков позднее рассказывал, что все было не так: Амирану банк предлагал деньги за каждого приведенного клиента, а не фиксированную сумму, которую запросил сам Сардаров, и назвал его ******** [вруном] и «хачиком», а потом сказал, что видеоблогеры продажные.

От работы с Тинькофф-банком отказался блогер Друже Обломов. Еще один популярный ютьюбер по имени Олег Григорьев (псевдоним — Друже Обломов, более миллиона подписчиков), который известен в первую очередь по кулинарным обзорам, объявил, что больше не будет рекламировать компанию Олега Тинькова. Григорьев признался, что ролик «Немагии» его в целом не задел, но вот слова о продажных видеоблогерах очень не понравились. Потом Григорьев написал в описании видео, что цитата Тинькова была вырвана из контекста, и что он имел в виду конкретного блогера Сардарова, а не всех видеоблогеров вообще, и скрыл запись со страницы своего канала (она доступна по прямой ссылке). Тем не менее, в описании ролика по-прежнему говорится, что Григорьев приостанавливает сотрудничество с Тинькофф-банком.

По требованию Тинькова рассылаются требования удалить видео. Как пишет «Канобу», 11 августа издание получило письмо с требованием удалить страницу с подробным рассказом о ролике «Немагии», поскольку в ней содержатся искаженные и ложные сведения. Письмо подписано компанией CERT-GIB, которая реагирует на различные инциденты в интернете по заказу клиентов. В письме говорится, что против блогеров готовятся выдвинуть обвинения по статьям гражданского кодекса — о публикации сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, а также об использовании фотографий и образа гражданина без его согласия. В «Канобу» удалять что-либо отказались.