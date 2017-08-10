Олег Тиньков поиздевался над сбоем «Рокетбанка». До сбоя в работе «Тинькофф-банка» оставалось меньше недели
Вечером в субботу, 5 августа, в работе банковского сервиса «Рокетбанк» произошел сбой — клиенты не могли ни войти в личный кабинет, ни расплатиться картой. Неполадки были связаны с кабелем банка «Открытие» (через него работает «Рокетбанк»), который перерубили во время работ по благоустройству улиц Москвы.
Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков не любит «Рокетбанк», поэтому, узнав о проблемах конкурентов, бизнесмен написал несколько издевательских твитов.
Чёто хипстеры какие-то блудников @rocketbank , выбирают себе всегда странные банки. Жалко их даже, бедненькие.. особенно жаль их клиентов— Oleg Tinkov (@olegtinkov) August 5, 2017
Today накрылась выручка у барбершопов Москвы, хипстер @rocketbank отлетал своё. оставляйте заявку https://t.co/mtMwq62cfW завтра привезем— Oleg Tinkov (@olegtinkov) August 5, 2017
хипстеры бросили смузи и пошли копать :-) .... нашли проблему, Вадик про нее лине догадывался :-) https://t.co/9qfCKf0QKZ— Oleg Tinkov (@olegtinkov) August 5, 2017
Но прошло меньше недели, как проблемы начались уже у «Тинькофф банка» — несколько часов клиенты не могли попасть в личный кабинет. И некоторые из них вспомнили Тинькову его злорадство.
Как там @olegtinkov про @rocketbank высказывался? @tinkoff_bank мобильные приложения и веб версия вашего банка недоступна. pic.twitter.com/9828bf4OAr— Nice (@auburn_nice) August 10, 2017
@olegtinkov выпил смузи и @tinkoff_bank тут же лег. Помогла экстренная антихипстерская терапия.— Sergey Ryabenko (@ryabenko_pro) August 10, 2017
@olegtinkov поугарал над @rocketbank , теперь у самих не работает 😂— Kleschevnikov (@Kleschevnikov) August 10, 2017
@olegtinkov @tinkoff_bank Так весело хейтили по поводу поломки Рокета, а сами обдрист..сь. @rocketbank - правильный выбор.— Jason Gann (@_jason_gann) August 10, 2017
Хипстеры судя по всему пришли работать в Тиньков банк =) уже час не работает клиент банка и Инвестиции для iPhone =)— Sergey K (@mgd49rus) August 10, 2017
Всей командой Рокетбанк искал кабель к датацентру Тинькова pic.twitter.com/oDhI6brUmc— Томатный Супчик (@wouldntfix) August 10, 2017
А чо, у @tinkoff_bank тоже кабель перерубили? Не рой кабель другому:)— Михаил Виноградов (@mikevinogradov) August 10, 2017
На момент написания заметки в твиттере Олега Тинькова не было реакции на сбой. Банк успокаивал клиентов и извинялся за неудобства.
временные неполадки, исправляем.— Тинькофф Банк (@tinkoff_bank) August 10, 2017
уже исправили, извините за неудобства.— Тинькофф Банк (@tinkoff_bank) August 10, 2017
Фото в анонсе: Сергей Коньков / ТАСС / Scanpix / LETA