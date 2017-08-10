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Олег Тиньков поиздевался над сбоем «Рокетбанка». До сбоя в работе «Тинькофф-банка» оставалось меньше недели

Meduza
15:06, 10 августа 2017

Вечером в субботу, 5 августа, в работе банковского сервиса «Рокетбанк» произошел сбой — клиенты не могли ни войти в личный кабинет, ни расплатиться картой. Неполадки были связаны с кабелем банка «Открытие» (через него работает «Рокетбанк»), который перерубили во время работ по благоустройству улиц Москвы.

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков не любит «Рокетбанк», поэтому, узнав о проблемах конкурентов, бизнесмен написал несколько издевательских твитов.

Но прошло меньше недели, как проблемы начались уже у «Тинькофф банка» — несколько часов клиенты не могли попасть в личный кабинет. И некоторые из них вспомнили Тинькову его злорадство.

На момент написания заметки в твиттере Олега Тинькова не было реакции на сбой. Банк успокаивал клиентов и извинялся за неудобства.

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Фото в анонсе: Сергей Коньков / ТАСС / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Сергей Коньков / ТАСС / Scanpix / LETA

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