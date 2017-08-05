Рокетбанк заявил, что все карточки перестали работать из-за одного перебитого кабеля в Москве

Рокетбанк объявил, что работа карточек нарушена из-за повреждения оптоволоконного кабеля, который обеспечивает московский датацентр. К своему посту в фейсбуке банк приложил фотографию, напоминающую работы по благоустройству в центре Москвы.

Наши карты не работают уже несколько часов. Нашли проблему: повреждение оптоволоконного кабеля, идущего к датацентру ба... Опубликовано Рокетбанк 5 августа 2017 г.

Такое же объяснение (но без фотографий) приводит в фейсбуке банк «Открытие», где обслуживаются клиенты Рокетбанка. Оба банка заявляют, что неполадки удастся восстановить в течение «нескольких часов».

Пользователи в комментариях под постами банков задаются вопросом, почему работа всех карт зависит от всего одного кабеля в одном центре обработки данных. «У нас все резервно (дублируется — прим. „Медузы“), проблема глобальная у банка», — ответил Рокетбанк на один из комментариев.

При этом до публикаций в фейсбуках вице-президент «Открытия» Борис Дьяконов заявлял, что в центре обработки данных произошло короткое замыкание, которое будет устранено в течение нескольких минут.

Сообщения о невозможности оплатить покупки картой и снять деньги в банкомате начали появляться около 19:00 по Москве вечером 5 августа.