Рокетбанк заявил, что все карточки перестали работать из-за одного перебитого кабеля в Москве

Рокетбанк
20:11, 5 августа 2017
Надежный источник

Рокетбанк объявил, что работа карточек нарушена из-за повреждения оптоволоконного кабеля, который обеспечивает московский датацентр. К своему посту в фейсбуке банк приложил фотографию, напоминающую работы по благоустройству в центре Москвы.

Наши карты не работают уже несколько часов. Нашли проблему: повреждение оптоволоконного кабеля, идущего к датацентру ба...

Опубликовано Рокетбанк 5 августа 2017 г.

Такое же объяснение (но без фотографий) приводит в фейсбуке банк «Открытие», где обслуживаются клиенты Рокетбанка. Оба банка заявляют, что неполадки удастся восстановить в течение «нескольких часов».

Пользователи в комментариях под постами банков задаются вопросом, почему работа всех карт зависит от всего одного кабеля в одном центре обработки данных. «У нас все резервно (дублируется — прим. „Медузы“), проблема глобальная у банка», — ответил Рокетбанк на один из комментариев.

При этом до публикаций в фейсбуках вице-президент «Открытия» Борис Дьяконов заявлял, что в центре обработки данных произошло короткое замыкание, которое будет устранено в течение нескольких минут.

Сообщения о невозможности оплатить покупки картой и снять деньги в банкомате начали появляться около 19:00 по Москве вечером 5 августа.

4 августа источники Bloomberg рассказали, что «Открытие» ищет инвесторов для привлечения капитала после того, как в июне из банка вывели больше 100 миллиардов рублей. Собеседники The Bell утверждают, что «плохого сценария в банке не будет», так как он затрагивает интересы влиятельных людей.
«Открытие» — крупнейший частный банк России по размеру активов, который работает с 1993 года.
До 2016 года Рокетбанк работал на базе Интеркоммерцбанка, у которого отозвали лицензию. После этого все клиенты Рокетбанка были переведены в «Открытие».

История Рокетбанка

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме