Банк «Открытие» ведет переговоры о привлечении инвестора. В июне из него вывели 100 миллиардов рублей

Российский банк «Открытие» ведет переговоры о привлечении в капитал нового инвестора. Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Информацию о переговорах РБК подтвердил источник, близкий к банку.

По данным издания The Bell, перед сделкой основатель банка Вадим Беляев вернется к операционному управлению, сменив на посту председателя правления «Открытие холдинга» Алексея Карахана.

The Bell также приводит слова высокопоставленного чиновника о том, что «плохого сценария в банке не будет», поскольку там сосредоточено, как пишет издание, «слишком много интересов влиятельных людей».

В пресс-службе «Открытия» прокомментировать сообщение отказались. В пресс-службе ВТБ, который владеет долей в банке, агентству заявили, что не планируют увеличивать ее.