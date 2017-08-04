Банк «Открытие» ведет переговоры о привлечении инвестора. В июне из него вывели 100 миллиардов рублей

Интерфакс
16:27, 4 августа 2017
Требует подтверждения

Российский банк «Открытие» ведет переговоры о привлечении в капитал нового инвестора. Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Информацию о переговорах РБК подтвердил источник, близкий к банку.

По данным издания The Bell, перед сделкой основатель банка Вадим Беляев вернется к операционному управлению, сменив на посту председателя правления «Открытие холдинга» Алексея Карахана.

The Bell также приводит слова высокопоставленного чиновника о том, что «плохого сценария в банке не будет», поскольку там сосредоточено, как пишет издание, «слишком много интересов влиятельных людей».

В пресс-службе «Открытия» прокомментировать сообщение отказались. В пресс-службе ВТБ, который владеет долей в банке, агентству заявили, что не планируют увеличивать ее.

Банк «Открытие» существует с 1993 года. Согласно рейтингу «Банки.ру», это крупнейший частный банк в России.
20 июля 2017 года «Ведомости» написали, что в июне с корпоративных срочных депозитов в банке ушло 105,8 миллиарда рублей. Большую часть забрали государственные структуры.
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