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«Разорвались кабеля»: как обсуждали крупный сбой в работе «Рокетбанка»

Meduza
13:37, 6 августа 2017

Вечером 5 августа перестали работать карты и банкоматы банка «Открытие» — одного из крупнейших в стране. Как оказалось, причина была в перебитом оптоволоконном кабеле, идущем к датацентру банка. Его починили только ночью.

Из-за перебитого кабеля не работали карточки и у клиентов «Рокетбанка» — виртуального банка, который использует инфраструктуру «Открытия». «Рокетбанк» ориентируется на молодую продвинутую аудиторию, поэтому в соцсетях ему досталось и за себя, и за «Открытие».

Вечером в субботу клиенты «Рокетбанка» не могли ни за что расплатиться. Особенно этому радовался давний критик сервиса Олег Тиньков.

Оптоволоконный кабель был перебит во время работ по благоустройству улиц Москвы. Поэтому некоторые взвалили вину на мэра столицы Сергея Собянина и программу благоустройства «Моя улица».

Фотожабы, говорите?

Опубликовано Pavel Miledin 6 августа 2017 г.

«Рокетбанк» и «Открытие» критиковали за отсутствие резервирования систем — банк удалось вывести из строя всего одним перебитым кабелем.

А кто-то верил в судьбу.

Через несколько часов «Рокетбанк» заработал.

А утром сервис разослал письма клиентам, в которых сообщил, что «до конца лета» у них в качестве компенсации будет повышенный кэшбек на все покупки.

А еще «Рокетбанк» запустил флешмоб: нужно нарисовать смешную картинку о порванном кабеле. Пока там такое:

А теперь серьезно

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