«Разорвались кабеля»: как обсуждали крупный сбой в работе «Рокетбанка»

Вечером 5 августа перестали работать карты и банкоматы банка «Открытие» — одного из крупнейших в стране. Как оказалось, причина была в перебитом оптоволоконном кабеле, идущем к датацентру банка. Его починили только ночью.

Из-за перебитого кабеля не работали карточки и у клиентов «Рокетбанка» — виртуального банка, который использует инфраструктуру «Открытия». «Рокетбанк» ориентируется на молодую продвинутую аудиторию, поэтому в соцсетях ему досталось и за себя, и за «Открытие».

Вечером в субботу клиенты «Рокетбанка» не могли ни за что расплатиться. Особенно этому радовался давний критик сервиса Олег Тиньков.

Today накрылась выручка у барбершопов Москвы, хипстер @rocketbank отлетал своё. оставляйте заявку https://t.co/mtMwq62cfW завтра привезем — Oleg Tinkov (@olegtinkov) August 5, 2017

Да что ты знаешь о боли… pic.twitter.com/bllnXGAOPx — Kirill N. (@JIoBsTeP) 5 августа 2017 г.

— У Рокетбанка очень классная поддержка, намного лучше, чем у Тинькова, смотри

— За тебя заплатить?

— Да, пожалуйста — Valera Popov (@valerypopoff) August 5, 2017

Оптоволоконный кабель был перебит во время работ по благоустройству улиц Москвы. Поэтому некоторые взвалили вину на мэра столицы Сергея Собянина и программу благоустройства «Моя улица».

Наш горе-мэр сегодня чуть не завалил программой "Моя улица" один из "системообразующих банков" РФ. Это успех! https://t.co/elJnzpp2b7 — Олег Козловский (@kozlovsky) August 5, 2017

Ура в гибели рокета виноват Собянин! Собянин — враг всех людей и виноват во всём. Если вас бросила девушка, то тоже из-за него. pic.twitter.com/KLsovRKZDD — ядерный потанцевал (@polinanem) 5 августа 2017 г.

«Рокетбанк» и «Открытие» критиковали за отсутствие резервирования систем — банк удалось вывести из строя всего одним перебитым кабелем.

Когда спас банковскую систему от краха pic.twitter.com/oQLjXTfnUG — Безмерный Птах (@Brodie_Bruce) August 5, 2017

Если основной и резервный кабели идут по одной траншее, где тут резервирование? Если обрыв останавливает банк, где тут БАНК? — Олег Вечхайзер (@OlegVZR) August 5, 2017

Господа, о чём нам говорит история с перебитым кабелем Рокетбанка?

Резервирование, резервирование и ещё раз резервирование! — Кучинский бонвиван (@vovanbonvivan) August 6, 2017

Люди у которых была одна(!) карта от @rocketbank ругают Рокет, за один(!) кабель из ДЦ. И грозятся уйти в один(!) другой банк. ¯\_(ツ)_/¯ — Meow Meow (@AbsolutePlus) August 6, 2017

Уборщица Рокетбанка, задев шваброй провод, остановила отток капитала из России — Безмерный Птах (@Brodie_Bruce) 5 August 2017

А кто-то верил в судьбу.

Заказал карту рокета, привезли, рокет сразу упал вот это жизнь — ножки в лс (@nudanetnavernoe) August 5, 2017

все пишут про проблемы с картами рокета, хорошо, что у меня сбер,они мне просто тупо карту уже вторую неделю не выдают и никаких проблем — Лабродудель (@cranberries66) August 5, 2017

Через несколько часов «Рокетбанк» заработал.

Фух, @rocketbank заработал. А то уже думал имеющиеся средства в офшоры выводить pic.twitter.com/UBnUHny2ms — Dima (@dimaitsme) August 6, 2017

А утром сервис разослал письма клиентам, в которых сообщил, что «до конца лета» у них в качестве компенсации будет повышенный кэшбек на все покупки.

я такой: ого, до конца лета. Прикольно.

А потом: а стоп, сейчас же август уже.

Но фраза "до конца лета" звучит мощнее, да)) — Сергей Д (@sd0107) August 6, 2017

А еще «Рокетбанк» запустил флешмоб: нужно нарисовать смешную картинку о порванном кабеле. Пока там такое: