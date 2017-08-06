«Разорвались кабеля»: как обсуждали крупный сбой в работе «Рокетбанка»
Вечером 5 августа перестали работать карты и банкоматы банка «Открытие» — одного из крупнейших в стране. Как оказалось, причина была в перебитом оптоволоконном кабеле, идущем к датацентру банка. Его починили только ночью.
Из-за перебитого кабеля не работали карточки и у клиентов «Рокетбанка» — виртуального банка, который использует инфраструктуру «Открытия». «Рокетбанк» ориентируется на молодую продвинутую аудиторию, поэтому в соцсетях ему досталось и за себя, и за «Открытие».
- Рокет,@rocketbank тебе нормально?— #ВГИК (@vgikofficial) August 5, 2017
- Нормально. pic.twitter.com/bQLQ6pKdw0
Вечером в субботу клиенты «Рокетбанка» не могли ни за что расплатиться. Особенно этому радовался давний критик сервиса Олег Тиньков.
Today накрылась выручка у барбершопов Москвы, хипстер @rocketbank отлетал своё. оставляйте заявку https://t.co/mtMwq62cfW завтра привезем— Oleg Tinkov (@olegtinkov) August 5, 2017
Да что ты знаешь о боли… pic.twitter.com/bllnXGAOPx— Kirill N. (@JIoBsTeP) 5 августа 2017 г.
— У Рокетбанка очень классная поддержка, намного лучше, чем у Тинькова, смотри— Valera Popov (@valerypopoff) August 5, 2017
— За тебя заплатить?
— Да, пожалуйста
August 6, 2017
Оптоволоконный кабель был перебит во время работ по благоустройству улиц Москвы. Поэтому некоторые взвалили вину на мэра столицы Сергея Собянина и программу благоустройства «Моя улица».
Фотожабы, говорите?Опубликовано Pavel Miledin 6 августа 2017 г.
Наш горе-мэр сегодня чуть не завалил программой "Моя улица" один из "системообразующих банков" РФ. Это успех! https://t.co/elJnzpp2b7— Олег Козловский (@kozlovsky) August 5, 2017
August 5, 2017
Ура в гибели рокета виноват Собянин! Собянин — враг всех людей и виноват во всём. Если вас бросила девушка, то тоже из-за него. pic.twitter.com/KLsovRKZDD— ядерный потанцевал (@polinanem) 5 августа 2017 г.
Открытка @rocketbank pic.twitter.com/wKEjFryzdi— Покемон ВьетКафе (@sikorochka) August 6, 2017
Думаем над новым стикером в наш https://t.co/376iBPTDQR pic.twitter.com/SaopKPdetr— Рокетбанк (@rocketbank) August 5, 2017
рокет банк pic.twitter.com/7PjJDSisMb— timofey smirnov (@superlax) August 6, 2017
«Рокетбанк» и «Открытие» критиковали за отсутствие резервирования систем — банк удалось вывести из строя всего одним перебитым кабелем.
Когда спас банковскую систему от краха pic.twitter.com/oQLjXTfnUG— Безмерный Птах (@Brodie_Bruce) August 5, 2017
Если основной и резервный кабели идут по одной траншее, где тут резервирование? Если обрыв останавливает банк, где тут БАНК?— Олег Вечхайзер (@OlegVZR) August 5, 2017
Господа, о чём нам говорит история с перебитым кабелем Рокетбанка?— Кучинский бонвиван (@vovanbonvivan) August 6, 2017
Резервирование, резервирование и ещё раз резервирование!
Люди у которых была одна(!) карта от @rocketbank ругают Рокет, за один(!) кабель из ДЦ. И грозятся уйти в один(!) другой банк. ¯\_(ツ)_/¯— Meow Meow (@AbsolutePlus) August 6, 2017
Уборщица Рокетбанка, задев шваброй провод, остановила отток капитала из России— Безмерный Птах (@Brodie_Bruce) 5 August 2017
А кто-то верил в судьбу.
Заказал карту рокета, привезли, рокет сразу упал вот это жизнь— ножки в лс (@nudanetnavernoe) August 5, 2017
все пишут про проблемы с картами рокета, хорошо, что у меня сбер,они мне просто тупо карту уже вторую неделю не выдают и никаких проблем— Лабродудель (@cranberries66) August 5, 2017
Через несколько часов «Рокетбанк» заработал.
Фух, @rocketbank заработал. А то уже думал имеющиеся средства в офшоры выводить pic.twitter.com/UBnUHny2ms— Dima (@dimaitsme) August 6, 2017
А утром сервис разослал письма клиентам, в которых сообщил, что «до конца лета» у них в качестве компенсации будет повышенный кэшбек на все покупки.
))))))))) #РокетБанк pic.twitter.com/QIqAx3cm7F— Ivan (@trak_ivan) August 6, 2017
я такой: ого, до конца лета. Прикольно.— Сергей Д (@sd0107) August 6, 2017
А потом: а стоп, сейчас же август уже.
Но фраза "до конца лета" звучит мощнее, да))
А еще «Рокетбанк» запустил флешмоб: нужно нарисовать смешную картинку о порванном кабеле. Пока там такое:
Рокет, не болей #резервныйкабель #рокетбанк #рокет pic.twitter.com/S244baDCwC— Арсений Тертерянц (@ArsTerteryants) August 6, 2017
#резервныйкабель #рокетбанк pic.twitter.com/JUsyJ0G8cU— Константин Белов (@BelovKonstant) August 6, 2017
@rocketbank #резервныйкабель pic.twitter.com/nqNLw67CIQ— Alexey Alshenetsky (@alshenetsky) August 6, 2017