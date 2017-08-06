Финансовая группа «Открытие» — крупнейшая частная финансовая организация в стране. Кроме одноименного банка в нее входят Рокетбанк и банк «Точка», а также компании, занимающиеся страховым бизнесом, брокерские и аналитические структуры. Два крупнейших акционера группы — ее основатель Вадим Беляев и фонд «Капитал». Среди других акционеров: банк ВТБ, инвестиционная группа ИСТ, фонд «Лукойл-Гарант», предприниматель Александр Мамут и финасист Рубен Аганбегян. Группа «Открытие» начала формироваться еще в середине 1990-х. В августе 2016 года после слияния нескольких кредитных учреждений с банком «Открытие» он стал крупнейшим частным банком в стране (шестое место в рейтинге «Банки.ру»; он уступает только кредитным учреждениям с государственным участием). В июне 2017 года активы банка составляли 2,61 триллиона рублей.

20 июля «Ведомости» сообщили, что из банка «Открытие» выведено 105,8 миллиарда рублей. Согласно рейтингу «Банки.ру», таким образом активы «Открытия» сократились на 4%, на 6% сократился кредитный портфель. Большую часть денег — 72,5% — забрали державшие там счета государственные структуры. По данным «Ведомостей», это были госкомпании — их названия газета не приводит. Новости о том, что из «Открытия» забрали деньги компании с госучастием, появились на фоне введения временной администрации в банке «Югра» — он занимал 15-е место в рейтинге российских банков.

«Открытие» ведет переговоры о дополнительном инвесторе — об этом 4 августа сообщило агентство Bloomberg. Новый инвестор мог бы стать акционером банка, увеличив его капитал. По сведениям РБК, основатель банка Вадим Беляев вернулся к его оперативному управлению. Издание The Bell приводило слова высокопоставленного чиновника о том, что «плохого сценария в банке не будет», поскольку там сосредоточено «слишком много интересов влиятельных людей». 2 августа первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин сказал, что «несмотря на то, что процесс оздоровления банковского сектора еще продолжается, мы не ждем в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий и прежде всего — отзыва лицензий у крупных, значимых банков».

Наши карты не работают уже несколько часов. Нашли проблему: повреждение оптоволоконного кабеля, идущего к датацентру ба... Опубликовано Рокетбанк 5 августа 2017 г.

Около 19:00 5 августа своих клиентов перестал обслуживать Рокетбанк, входящий в группу «Открытие» с 2016 года. Кроме того, перестали работать некоторые банкоматы «Открытия». В банке сразу объяснили это техническими неполадками, а позже сообщили, что причина — в перебитом оптоволоконном кабеле. Из письма Рокетбанка своим клиентам следует, что кабель был перебит в ходе работ по благоустройству в центре Москвы — рабочие повредили оба кабеля, которые обслуживают столичный датацентр. На вопрос клиентов, как так получилось, что повреждение кабеля вывело из строя работу всего банка, Рокетбанк ответил: «У нас все резервно [дублируется], проблема глобальная у банка».

Работа банка была восстановлена в ночь на 6 августа. В «Открытии» подтвердили, что рабочие, ведущие ремонт на Смоленской площади, повредили сразу два кабеля, которые вели в основной дата-центр банка. Кроме того, там пообещали «рассмотреть возможность обратиться в суд для защиты своих интересов».