Центробанк пришел за «Югрой» На счетах проблемного банка осталось 180 миллиардов рублей вкладчиков. Это очень много

Утром 10 июля Центробанк объявил , что в банке «Югра» вводят временную администрацию, а его руководство заподозрено в манипуляциях со вкладами на миллиарды рублей. На депозитах в «Югре» «зависли» более 180 миллиардов рублей — по этому показателю банк занимал 15-е место в России. Теперь клиентам придется получать свои деньги (все или часть — в зависимости от суммы депозита) через Агентство по страхованию вкладов.

«Югра» — один из очень крупных российских частных банков. По объему активов он занимает 30-е место в стране, по объему депозитов населения — 15-е.

Лицензия у «Югры» пока не отозвана, но страховой случай уже наступил — деньги из него можно забрать через Агентство по страхованию вкладов. В банке введена временная администрация в лице того же АСВ. Агентство будет решать, можно ли оздоровить (санировать) банк или придется отзывать лицензию, а также через какие банки начать выплачивать вклады физическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Выплаты начнутся уже 24 июля.

Что делать вкладчикам Мой банк разоряется. Что делать?

Страховые выплаты вкладчикам будут рекордными. На счетах граждан в «Югре» лежат более 180 миллиардов рублей — беспрецедентная сумма для системы страхования вкладов. Почти все эти деньги (170 миллиардов рублей) — , которые должны быть компенсированы полностью. Остальные средства, если лицензию все же отзовут, будут возвращать в порядке очереди: сначала физическим лицам, потом задолженность по зарплате сотрудникам банка, затем — .

Действующий рекорд выплат Агентства по страхованию вкладов почти втрое меньше: в феврале 2016 года ЦБ отозвал лицензию у банка «Интеркоммерц», где «застряли» 64 миллиарда рублей.

Центробанк заподозрил «Югру» в манипуляциях со вкладами. Как рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев, уже несколько месяцев отчетность банка вызывает вопросы и указывает на возможные манипуляции со средствами вкладчиков. Объем манипуляций за 2016 год оценивают в 1,9 миллиарда рублей. Причем за июнь 2017 года юрлица вывели из банка почти все свои средства — 45 миллиардов рублей. Центробанк обратился в связи с этим в правоохранительные органы. Президент «Югры» Алексей Нефедов назвал решение ЦБ «непонятным», потому что банк выполнял все нормативы, а средства на счетах есть в достаточном количестве.

Помимо этого, в апреле 2017 года в банке произошел сбой, вкладчики говорили о проблемах со снятием денег. За два дня работу удалось восстановить, но источники «Ведомостей» говорили, что за сбоем могут скрываться проблемы с ликвидностью. Эксперты оценивают возможную «дыру» в банке в 100 миллиардов рублей , но окончательный вывод даст временная администрация.