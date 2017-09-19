Олег Тиньков против видеоблогеров: банкир, похоже, побеждает, но в интернете его больше не любят Цепочка событий, растянувшаяся на два месяца

18 сентября видеоблогер Юрий Хованский (три миллиона подписчиков) сообщил , что вынужден удалить свои видеоролики с критикой бизнесмена Олега Тинькова. Хованский записал их, когда стало известно о двух судебных исках, которые представители Тинькова подали против блогеров канала Nemagia, а также об уголовном деле о клевете, возбужденном по инициативе банкира против авторов канала. Из-за этого к Тинькову стали предъявлять претензии другие видеоблогеры и их подписчики — а одного из авторов «Немагии», когда он прилетел в Москву на допрос, встречала толпа поклонников. «Медуза» рассказывает, как развивается конфликт Тинькова с видеоблогерами, конца которому пока не видно.

8 августа. nemagia выпустила ролик о тинькове

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В 44-минутном ролике, опубликованном на ютьюб-канале Nemagia (почти полтора миллиона подписчиков), авторы канала Алексей Псковитин и Михаил Печерский обстоятельно критикуют Олега Тинькова: намекают, что он обманывает своих сотрудников и клиентов, а также подлизывается к владельцу «Альфа-банка» Михаилу Фридману. В ролике есть несколько пародийных зарисовок, в которых Печерский изображает Тинькова при помощи белого парика. В предуведомлении в начале ролика говорится: «Видео снято исключительно в юмористических целях. Носит пародийный характер. Мы два дебила и клоуна, что с нас взять…» К началу сентября ролик посмотрели 3 миллиона раз, на момент публикации этого материала «Медузы» у него было уже 6,2 миллиона просмотров.

NEMAGIA

11 августа. представители Тинькова потребовали удалить ролик

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Как сообщило издание «Канобу», к нему обратилась компания CERT-GIB, которая занимается отслеживанием инцидентов в интернете по заказу частных клиентов. Она потребовала удалить материал «Канобу» с описанием ролика, заявив, что в противном случае против издания будут выдвинуты обвинения по трем статьям Гражданского кодекса, связанным с защитой деловой репутации; редакция этим требованиям следовать отказалась.

23 августа. «тинькофф-банк» подал первый иск против nemagia

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Банк потребовал взыскать с блогеров 500 тысяч рублей. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на текст искового заявления, претензии у банка возникли как минимум к трем фразам: «Не платить зарплату — это в порядке вещей для Тинькова…» (утверждение о нарушении законодательства), «За второй квартал 2013 года чистая прибыль в 45 миллионов долларов — это вранье» (заявление об обмане неопределенного круга лиц) и «Ну срал бы Тиньков и срал на людей втихаря, как он делал раньше, так ведь нет, ему этого мало» (презрительное суждение об отношении бизнесмена к неопределенному кругу лиц). Первое заседание по иску состоится 31 октября.

Ответчиками по иску выступают ведущие «Немагии» Алексей Псковитин и Михаил Печерский, а также ООО «Развитие», которое владеет изданием «Век» (оно вставило ролик в одну из своих публикаций). Дело рассмотрит Арбитражный суд Москвы.

В разговоре с «Медузой» совладелец «Развития» Александр Гусов заявил, что в компании еще не видели текст искового заявления, а участие в иске стало для компании «большим сюрпризом». «Мы даже не размещали ролик у себя, просто вставили его код в публикацию. Многие СМИ распространили это видео. Я думаю, появление иска к нам связано с тем, что мы зарегистрированы в Москве [как и „Тинькофф-банк“]», — сказал он. По его словам, публикация с роликом «Немагии» убрана с сайта издания до тех пор, пока в компании не ознакомятся с содержанием иска.

28 августа. Олег тиньков подал второй иск против nemagia

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На этот раз иск подан в Центральный районный суд Кемерово (там живут Печерский и Псковитин) о защите чести, достоинства и деловой репутации; ответчиками выступают ведущие «Немагии». Представитель Тинькова Александр Тодоров заявил на досудебном собеседовании, что бизнесмен требует взыскать с блогеров 500 тысяч рублей в его пользу в качестве компенсации морального вреда и удалить «оскорбительные сведения». Адвокат блогеров Ярослав Шемет заявил, что его доверители оспаривают сам факт распространения таких сведений. Предварительное заседание суда назначено на 9 октября.

30 августа. кемеровский суд постановил заблокировать ролик nemagia

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По какому иску кемеровский суд решил блокировать ролик, непонятно; на основании чего он принял такое решение — тоже. Согласно Единому реестру запрещенной информации, решение принято Центральным районным судом Кемерово 30 августа, но широко известно о нем стало 4 сентября, когда Роскомнадзор сообщил, что намерен заблокировать ролик на основании определения суда. Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский пообещал направить в Google, которому принадлежит YouTube, уведомление о решении. В знак протеста против блокировки ролика его разместил на своей странице во «ВКонтакте» основатель соцсети Павел Дуров. На момент публикации этого материала «Медузы» ролик был по-прежнему доступен.

12 сентября. К псковитину пришли с обыском

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Об обыске у своего коллеги Михаил Печерский сообщил в перископ-трансляции. «Мне позвонил Леха и сказал, что к нему в квартиру ворвались оперативники и проводят следственные действия. Ворвались рано утром. Основания — какое-то уголовное дело», — сказал Печерский. Адвокат блогеров Сергей Воронин сообщил, что обыски проводятся в рамках дела по статье 128.1 УК («Клевета»). Оперативники, по его словам, специально прилетели в Кемерово из Москвы. У Псковитина конфисковали компьютерную технику.

13 сентября. российские видеоблогеры начали записывать ролики в поддержку nemagia

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Среди поддержавших Печерского и Псковитина оказались и топовые блогеры российского ютьюба: Дмитрий Ларин (2 миллиона подписчиков), Николай Соболев (3,3 миллиона подписчиков; он также разрезал на камеру карту «Тинькофф-банка»), Ильдар Хабибуллин (шоу «Приятный Ильдар», 1,4 миллиона подписчиков) — и менее популярные авторы. Блогер Юрий Хованский (3,15 миллиона подписчиков) снял сразу два ролика про конфликт «Немагии» и Тинькова — в них он не только поддерживает коллег, но и крайне негативно высказывается о бизнесмене.

Продающий рекламу «Тинькофф-банку» и регулярно высказывающийся об актуальных новостях Руслан Усачев (полтора миллиона подписчиков) сказал 13 сентября, что Олег Тиньков и «Немагия» могли решить конфликт без правоохранительных органов, а обыски в доме создателя канала были лишними.

Поправка. Изначально в тексте утверждалось, что Руслан Усачев не комментировал ситуацию. Это не так, в материал внесены соответствующие исправления. Редакция приносит свои извинения читателям.

14 сентября. Тиньков рассказал, ЗАЧЕМ обратился в полицию

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Банкир опубликовал на своей странице пятиминутное обращение, в котором заявил, что написал заявление в полицию из-за ролика «Немагии» и что он «рад» возбужденному уголовному делу. При этом он отметил, что готов «отозвать все иски», если ведущие канала удалят ролик. «Давайте извиняйтесь, и мы закроем это дело, мне никакой лишней крови не нужно», — предложил Тиньков.

В комментариях Тинькова спросили, «придут ли теперь гости к Хованскому». Тиньков ответил на вопрос: «Я не управляю МВД и не знаком с их технологиями, но если он [Хованский] не прекратит клеветать и оскорблять — вполне допускаю, что и на него напишу заявления».

18 сентября. Хованский удалил ролики о тинькове и nemagia

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Блогер сообщил, что был вынужден удалить ролики после получения претензии от Тинькова. В опубликованной Хованским фотокопии документа говорится, что заказанная Тиньковым экспертиза нашла в роликах видеоблогера признаки клеветы. «Спорить с результатами экспертизы, зная судьбу Тесака (неонацист Максим „Тесак“ Марцинкевич был четырежды осужден за разжигание ненависти, в том числе на основании экспертиз — прим. „Медузы“), не хочу. Моя крепость выдержит налет десяти Калашниковых, но мне практически нечего противопоставить полицейским, топ-адвокатам, обыскам, проверкам и конфискациям», — написал блогер. Хованский также сообщил, что ему выбили дверь, не уточнив обстоятельств, при которых это произошло. «Поднимаю белый флаг — такой вот Дюнкерк», — подытожил он.

19 сентября. псковитин прилетел в Москву на допрос

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В аэропорту прилетевшего из Кемерово Псковитина встретили подписчики канала. Как рассказали авторы «Немагии» в паблике «ВКонтакте», Псковитина допрашивали в качестве свидетеля по делу о клевете на Тинькова. Комментировать допрос ведущие не стали; авторы поблагодарил подписчиков за поддержку и пообещали «дать информацию», как только они ознакомятся с делом.