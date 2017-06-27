Признавайтесь, кто из вас принял Максима «Тесака» Марцинкевича приговорили к девяти годам колонии за «Оккупай-наркофиляй». Репортаж «Медузы»

27 июня Бабушкинский районный суд Москвы приговорил националиста, лидера движения «Реструкт» Максима «Тесака» Марцинкевича к девяти годам колонии строгого режима. Всего он проведет в заключении 10 лет — с учетом предыдущего приговора. Марцинкевича признали виновным в возбуждении ненависти, разбое и хулиганстве. Вместе с соратниками (27 июня девять из них также получили реальные сроки — от трех до девяти лет лишения свободы) он нападал на предполагаемых наркоторговцев и записывал видео с издевательствами над ними. «Медуза» побывала на оглашении приговора Марцинкевичу.

Судья Александр Глухов начал оглашать приговор Марцинкевичу и его соратникам с полуторачасовым опозданием. В суд на «Бабушкинскую» приехали несколько десятков поклонников лидера «Реструкта» — в основном молодые люди спортивного вида в доверху застегнутых рубашках или поло, часто с бородой, модной стрижкой и татуировками. Перед залом заседания они обсуждали даты сдачи ЕГЭ по химии и физике и с восхищением, словно на знаменитостей, посматривали на пятерых подсудимых, которых суд — в отличие от Тесака — не стал арестовывать и до вынесения приговора оставил под подпиской о невыезде.

Единственная девушка среди обвиняемых — 20-летняя выпускница юрфака Елизавета Симонова. Она пришла в суд в пышной ярко-синей юбке, с бинтовой повязкой на бедре — накануне Симонова сделала себе татуировку, о чем написала у себя в соцсети.

«Как же вас сегодня много. Но половину я уже знаю», — пошутил один из судебных приставов и стал запускать слушателей в зал — их было так много, что места хватило не всем.

Прокурор Виктор Антипов занял свое место еще через 40 минут. Он вызвал оживленную реакцию сторонников Тесака — кто-то даже сопроводил его появление, пропев несколько нот из Пятой симфонии Бетховена. «Господа, спокойно», — подозрительно вежливо успокоил слушателей пристав.

В ожидании судьи Елизавета Симонова — ее еще называют Лютая — весело переговаривалась со своими подружками, они периодически предлагали ей сделать селфи и угощали шоколадом Kinder.

В группе поддержки девушки было несколько ее бывших одноклассников. Они рассказали «Медузе», что «солидаризируются» с обвиняемыми: «Если государство само не ловит наркоторговцев, кому-то приходится брать это в свои руки». Молодые люди — им около 20 лет, они учатся на юрфаках и факультетах политологии — также рассказали, что читали книги Тесака (Марцинкевич написал книги «Деструкт» и «Реструкт»; обе признаны в России экстремистскими) и давно следят за его деятельностью: «Для людей с обостренным чувством справедливости, чьи друзья, например, погибли от наркотиков, Тесак — настоящий герой».

Зал вновь оживился, когда в боксы ввели остальных участников процесса. Тесак вошел первым в полной тишине; одна из девушек подняла вверх руку, показав пальцами латинскую букву V. Тесак, улыбнувшись, поприветствовал всех своим фирменным знаком — подняв вверх согнутый большой палец.

— А ничего нельзя крикнуть, да? — спросила одна из девушек.

— Лучше не надо, а то еще выведут, — сказал кто-то.

— Девочки, давайте посерьезнее, — занервничала сидящая рядом с ними женщина, родственница одного из подсудимых.

— Не получается посерьезнее, — ответили ей.

— Состав суда — состав сюда, — продолжала шутить с подругами Симонова.

Судья приступил к оглашению приговора, подробно останавливаясь на деталях преступлений каждого из десяти обвиняемых. Марцинкевич, обозначенный в приговоре как «приверженец идей национал-социализма», обвинялся по четырем статьям. По одной из них — 282-й, предусматривающей ответственность за разжигание ненависти, — Тесак был судим уже трижды.

В первый раз он оказался в тюрьме в 2007-м после того, как выкрикивал «зиг хайль» во время демократических дебатов в московском кафе «Билингва» — их вел Алексей Навальный, который и написал на Тесака заявление. Тогда Марцинкевич получил три года колонии строгого режима. В 2009-м он был осужден повторно за распространение видеоролика, в котором Марцинкевич и его соратники инсценировали казнь таджикского наркоторговца.

Выйдя на свободу в 2010 году, Марцинкевич создал движение «Оккупай-педофиляй». Его целью заявлялась борьба с педофилами: Тесак и его соратники знакомились через интернет с людьми, притворяясь несовершеннолетними, встречались с ними, избивали и унижали, снимая все это на видео и впоследствии выкладывая в интернет. По результатам одной из акций Марцинкевича был арестован и впоследствии получил тюремный срок замглавы управления судебных приставов Московской области Андрей Каминов (развратные действия в отношении несовершеннолетнего). Сам Марцинкевич говорил, что его проект направлен на «пропаганду национал-социализма», и заявлял, что, по его мнению, «все педофилы в душе либералы».

Похожими методами действовало движение «Оккупай-наркофиляй», также созданное Марцинкевичем после выхода из тюрьмы, — таким образом Тесак и его коллеги, по их утверждению, боролись с наркоторговлей.

Третий срок Тесак получил в 2014 году за то, что разместил на своей странице во «ВКонтакте» три видео, которые суд признал экстремистскими. Одно из них называлось «Выкинуть чурок! Предвыборная агитация!»; два других представляли собой видеообзоры на фильмы «Сталинград» и «Околофутбола». Марцинкевич был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, но вскоре срок был сокращен до двух лет и десяти месяцев.

Через два месяца после очередного приговора на Марцинкевича завели еще несколько уголовных дел. На этот раз помимо обвинений в экстремизме за распространение собственных книг Марцинкевичу вменили часть 2 статьи 162 (разбой, совершенный группой лиц) и часть 2 статьи 213 (хулиганство, совершенное группой лиц).

В основу обвинений легли по меньшей мере восемь эпизодов нападений на предполагаемых наркоторговцев (представители «Оккупай-наркофиляй» называли это «сафари»). Например, одного из них, уроженца Таджикистана, Тесак с соратниками ударили электрошокером, избили, порвали ему рубашку, испачкали краской из баллончика брюки, забрали деньги и телефон и заставили съесть курительную смесь — а видео, снятое в процессе издевательств, выложили в интернет.

Спустя час после начала оглашения приговора судья разрешил слушателям присесть; зачитав большую часть текста, он объявил перерыв. После него подсудимые и их родственники возвращались в зал неохотно, но в хорошем настроении — и у пристава даже возникли в их отношении подозрения. «Господа, — обратился он к присутствующим, — признавайтесь, кто из вас принял? Тут не только я, но и другие граждане чувствуют». Кто-то из зала предположил, что выпил прокурор.

До прихода судьи к прокурору Антипову внезапно обратился Тесак. Прокурора и обвиняемого разделяли стекло тюремного бокса и выстроившиеся в ряд телеоператоры.

— А вы уже установили себе VPN? — спросил Марцинкевич у прокурора, который в ходе процесса заявлял, в частности, что подсудимые заслуживают смертной казни.

— Лучше бы вы законными методами пользовались, — ответил ему Антипов.

— Так же, как вы пользуетесь законом? Как туалетной бумагой? — не унимался Тесак. Он напомнил, что он не единственный «писатель-гопник», который был осужден за хулиганство. Марцинкевич сравнил себя с Достоевским, Пушкиным и Чернышевским, которых когда-то отправляли в ссылку.

Спустя еще два часа стало известно, что все подсудимые получили реальные сроки. Пока судья зачитывал количество лет, которые предстоит отбыть подсудимым, соратники Тесака переглядывались с друзьями и родственниками, передавали им мобильные телефоны, галстуки и ценные вещи.

Тесак проведет в тюрьме десять лет, но срок его наказания будет исчисляться с января 2014 года. Адвокат Марцинкевича с резолютивной части приговора ушел. Адвокат одного из его соратников Николай Иванов сказал «Медузе», что все защитники будут обжаловать приговор суда.