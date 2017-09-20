Соавтор «Немагии» Алексей Псковитин стал подозреваемым по делу о клевете

Один из участников видеоблога «Немагия» Алексей Псковитин стал подозреваемым по делу о клевете из-за ролика об Олеге Тинькове, по которому раньше он проходил в статусе свидетеля. Об этом 20 сентября объявил журналистам неназванный представитель Псковитина.

Об изменении статуса Псковитину объявили 19 сентября, когда он прилетел в Москву на допрос. С него взяли подписку о неразглашении.

По словам представителя видеоблогера, тот при подготовке ролика о Тинькове использовал непроверенные данные из открытых источников.

О статусе второго автора «Немагии» Михаила Печерского в этом деле ничего не сообщается.