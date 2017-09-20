Соавтор «Немагии» Алексей Псковитин стал подозреваемым по делу о клевете
Один из участников видеоблога «Немагия» Алексей Псковитин стал подозреваемым по делу о клевете из-за ролика об Олеге Тинькове, по которому раньше он проходил в статусе свидетеля. Об этом 20 сентября объявил журналистам неназванный представитель Псковитина.
Об изменении статуса Псковитину объявили 19 сентября, когда он прилетел в Москву на допрос. С него взяли подписку о неразглашении.
По словам представителя видеоблогера, тот при подготовке ролика о Тинькове использовал непроверенные данные из открытых источников.
О статусе второго автора «Немагии» Михаила Печерского в этом деле ничего не сообщается.
Об уголовном деле в связи с роликом «Немагии» стало известно 12 сентября, когда в кемеровскую квартиру Псковитина пришли с обыском. Затем Тиньков объявил, что он действительно написал заявление о клевете.
Помимо этого Тиньков подал два иска к «Немагии» — с требованием опровергнуть ложные утверждения и о защите чести и достоинства. Ролик «Немагии» заблокировали по требованию Роскомнадзора.
Пародийный ролик про Олега Тинькова вышел на «Немагии» 8 августа. В нем Псковитин и Печерский критикуют бизнесмена и намекают, что он обманывает своих сотрудников и клиентов.