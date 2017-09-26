В причастности к звонкам о заложенных бомбах заподозрили выпускника техникума связи из Ставропольского края

К телефонным звонкам о заложенных бомбах, ставшим причиной массовых эвакуаций людей в городах по всей России, может быть причастен 27-летний житель Ставропольского края. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

Подозреваемый, по словам одного из его знакомых, окончил техникум связи, а затем уехал в Сирию. Где он находится сейчас, из сообщения агентства неясно. «Информация проверяется, ни о каких задержаниях речи нет», — добавил источник «Интерфакса».

Телеграм-канал Mash, связанный с изданием «Лайф», ранее сообщил, что спецслужбы установили организатора телефонных звонков о заложенных бомбах. По данным Mash, это 28-летний Альберт Абрамов, уроженец Ставропольского края, якобы примкнувший к террористам «Исламского государства».

ФСБ отказалась подтвердить сведения о подозреваемом. «Федеральная служба безопасности данную информацию не распространяла, и она на совести тех изданий, которые ее тиражируют», — заявила спецслужба.