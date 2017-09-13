Как волна эвакуаций распространяется по России. Карта

С 11 сентября в российских городах продолжаются массовые эвакуации из-за анонимных звонков о готовящихся взрывах. Звонящие используют виртуальные номера IP-телефонии и обычно называют сразу несколько «заминированных» объектов: школы, административные здания, торговые центры, вокзалы, аэропорты. По всей России за три дня эвакуировали уже 45 тысяч человек, ни в одном случае бомбу не нашли. «Медуза» составила карту городов, где проводили эвакуацию.