истории
Как волна эвакуаций распространяется по России. Карта
Meduza
12:08, 13 сентября 2017
С 11 сентября в российских городах продолжаются массовые эвакуации из-за анонимных звонков о готовящихся взрывах. Звонящие используют виртуальные номера IP-телефонии и обычно называют сразу несколько «заминированных» объектов: школы, административные здания, торговые центры, вокзалы, аэропорты. По всей России за три дня эвакуировали уже 45 тысяч человек, ни в одном случае бомбу не нашли. «Медуза» составила карту городов, где проводили эвакуацию.
Как читать карту. Цветом и цифрой внутри маркера обозначены даты эвакуации. Карта обновляется, последние данные представлены по состоянию на утро 13 сентября.
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