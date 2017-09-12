10-12 сентября во многих крупных городах России прошли массовые эвакуации людей из администраций, школ, вузов, торговых центров и других учреждений. Причиной, как утверждают в правоохранительных органах регионов, стали анонимные звонки с сообщениями о готовящихся взрывах (МЧС, МВД и ФСБ официально не подтверждают версию о масштабных учениях). Звонившие якобы использовали IP-телефонию, установить их личности пока не удалось. «Медуза» поговорила о телефонных атаках с Александром Красниковым, техническим директором компании «Телфин», которая предоставляет услуги интернет-телефонии.

Александр Красников

технический директор компании «Телфин»

Чтобы организовать такую атаку, не нужно практически ничего. Достаточно базовых знаний об интернете и технологиях. Все необходимые технические решения сейчас есть, причем в открытом доступе. Системы автоматизированного обзвона есть на любой вкус и цвет, все они бесплатны. Любой может скачать их и использовать. Чтобы синтезировать механическое голосовое сообщение, тоже все технологии доступны. Достаточно воспользоваться от «Яндекса» или каким-то другим решением. Это уже давно не новые технологии. При желании такую атаку можно организовать с помощью скайпа, а скайпом сейчас умеют пользоваться вообще все. По сути, для атаки нужно только неуемное желание сделать что-то нехорошее.

У меня есть ощущение, что это не первый подобный случай — и даже не первый настолько массовый случай. Телефонный терроризм время от времени случается, в этом нет ничего нового. Думаю, это обычное хулиганство — и больше ничего. Телефонные хулиганы были всегда, просто сейчас это выходит на несколько другой масштаб, поскольку технологии не стоят на месте — и звонить друг другу становится все проще.

Вычислить организатора такой атаки сложно только для обычных людей, для органов — не очень сложно. Какая разница, с помощью чего кто звонил. Кому надо, тот всегда знает, как и с помощью чего можно найти организатора. Возможно, наши органы и не могут найти его оперативно, но точно смогут разобраться в ситуации. IP-телефония пока не настолько анонимна, чтобы говорить о том, что организатора этих вызовов невозможно вычислить.