Как поймать автора двух тысяч звонков о заложенных бомбах. История международного расследования ФБР

В России третью неделю продолжаются массовые эвакуации торговых центров, школ и административных зданий. Правоохранительные органы дают минимум информации об уголовных делах против «телефонных террористов», рассказывая только, что они могли использовать IP-телефонию и звонить из других стран. В 2017 году аналогичное дело с эвакуациями по всему миру раскрыло ФБР. «Медуза» коротко рассказывает, как удалось это сделать.

В конце января 2016 года в школах по всему миру начали раздаваться звонки о якобы заложенных бомбах. Эвакуации проходили в Великобритании, Франции, Италии, Нидерландах и Японии, но больше всего пострадали школы в Австралии. Когда кто-то из администрации снимал трубку, раздавался голос робота — он сообщал, что в здании заложена бомба. Полиция пришла к выводу, что атакой стоят хакеры, которые специально скрывают номера телефонов и изменяют голос, чтобы звонить по всему миру.

Подозрение пало на «русских» хакеров. Точнее, на группировку Evacuation Squad (англ. — команда эвакуации), которая пыталась делать вид, что за ней стоят русские хакеры. Они общались с журналистами по электронной почте, представляясь Виктором Ольявичем (Viktor Olyavich) из Самары, и предлагали всем желающим заказывать эвакуацию нужных им зданий. Уже в феврале по подозрению к причастности к звонкам задержали французского подростка Венсана Лотона. После допроса его отпустили, а твиттер-аккаунты «команды» заблокировали. После этого новостей о расследовании не было больше года.

В апреле 2017 года ФБР объявило о задержании подозреваемого в массовых звонках о заложенной бомбе. Им оказался 18-летний Майкл Кадар, который имеет гражданство США и Израиля и живет в Ашкелоне. Его подозревают более чем в двух тысячах звонков по всему миру, из них 591 пришелся на австралийские школы. Помимо этого он звонил в еврейские общинные центры, магазины, больницы и авиакомпании.

Israeli, Michael Kadar, who made 1000s of hoax bomb threats to Jewish schools across Europe & US was paid to do so https://t.co/eFUAeehEVE pic.twitter.com/ObEUfXqmMr — efemico.eu (@efemico_online) August 9, 2017

Расследование ФБР длилось больше полутора лет. По версии следствия, Кадар впервые организовал анонимный звонок в августе 2015 года в начальную школу Афин в штате Джорджия. Компьютерный голос сказал: «Мы в школе. Мы видим детей. У нас есть оружие. Будет кровавая бойня и что-то взорвется». Запросив данные у провайдеров и VPN-сервисов, агенты выяснили, что звонивший постоянно менял виртуальные телефонные номера, но периодически подключался к сервису телефонии с IP-адресов в Ашкелоне.

Квартиру Кадара вычислили по большой антенне, с помощью которой он подключался к чужому Wi-Fi. У него нашли записи звонков в школы и, по разным данным, от 240 до 500 тысяч долларов в биткоинах. По версии следствия, Кадар продавал «бойню в частном доме» за 40 долларов, «школьную бойню» — за 80, а за угрозу взорвать самолет брал 500 долларов. Свои услуги он предлагал на AlphaBay — магазине в «теневом» сегменте интернета; этот магазин власти США ликвидировали в июле 2017 года.

Израиль отказался выдать Кадара США. Адвокаты заявляют, что у него диагностировали опухоль мозга и аутизм, а значит Кадар не может отвечать за свои действия. После ареста он пять раз пытался покончить с собой в тюремной психиатрической лечебнице.