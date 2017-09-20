истории

«Как мы к этому относимся? С восторгом!» «Медуза» выяснила у полицейских, что они думают о массовых эвакуациях по всей России

Meduza
10:16, 20 сентября 2017
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Сотрудники полиции у торгового центра в Санкт-Петербурге, 14 сентября 2017 года

Александр Гальперин / Sputnik / Scanpix / LETA

С 11 сентября в крупных городах России продолжаются загадочные массовые эвакуации граждан из торговых центров, вузов, школ, администраций и с других объектов — официально сообщается, что туда поступали анонимные звонки о бомбах. МЧС, МВД, ФСБ и Минобороны ситуацию почти не комментируют; на основе просочившихся данных можно сделать вывод, что версий две — это учения, либо спланированная атака «телефонных террористов» из-за границы. В МВД оценивают ущерб от эвакуаций в 300 миллионов рублей. С «Медузой» на условиях анонимности согласились поговорить действующие и бывшие полицейские и представители гражданской обороны: они рассказали, как проходили эвакуации — и что о происходящем думают в силовых ведомствах.

Иван

сотрудник одного из отделений полиции в центре Москвы

Сейчас у нас пока есть только две версии, откуда приходят эти звонки. Первая — это [Служба безопасности Украины] развлекается. Вторая — ФСБ проверяет слаженность работы всех спецслужб.

Василий

главный врач районной больницы в областном центре (член комитета по гражданской обороне города)

15 сентября мне позвонили из ФСБ и предупредили: в субботу будет звонок о ложном минировании, нужно провести эвакуацию. Так и сказали: это проверка, идет массовое обучение народа, массовые антитеррористические учения. Я предупредил дежурного врача, что на выходных могут быть такие звонки и тренировки. Сказал ему: действуй сам по ситуации, если приедут другие службы — полиция и пожарные, — подыграй, эвакуируйся вместе со всеми и эвакуируй больных. А если все тихо будет, то нечего больных из-под капельницы выгонять.

В субботу [16 сентября] действительно был звонок о минировании, другие службы не приехали. Ну, мы в итоге и не стали больных гонять.

Константин

сотрудник полиции, Тюмень

В нашем городе эвакуировали всех и отовсюду. Звонки в 90% случаев поступали не в полицию, а сразу в учреждения. Если это школа, то голос чаще всего был детский, ну, а если в торговый центр — то, конечно, взрослый. А оттуда уже поступали звонки в полицию или МЧС.

В таких случаях почти всегда удается в конечном итоге узнать, кто звонил, откуда звонки. Это «телефонный терроризм», баловство и провокация. Думаю, что это не проверка властей, а именно спланированная [акция]. Скорее всего, из-за границы. Да, про хакеров из Брюсселя я читал. Вполне возможно, верю в это.

Вообще же, сотрудники испытывают злость, нас просто отвлекают от основной работы.

Эвакуация посетителей из торгового центра «Галерея» в Петербурге, 14 сентября 2017 года
Антон Ваганов / ТАСС / Scanpix / LETA

Юрий

сотрудник полиции, Воронеж

Как мы к этому относимся? С восторгом! Все же сидят только и ждут, когда уже наконец кто-нибудь позвонит и сообщит о минировании. И пожарные, и медики, и полиционеры. Вот сегодня [19 сентября] дурдом продолжается: с 15:00 — массовые сообщения о заминировании 17 городских зданий в шести районах Воронежа — управа, облдума, контрольно-аналитическое управление администрации, торговые центры.

Дмитрий

бывший сотрудник МВД

Информационная безопасность — мое профильное направление. Но я уже пенсионер, владею информацией не в той степени, как действующие сотрудники полиции. Но ответ на часть вопросов очевиден — это провокация и атака извне. В 2016 году уже были аналогичные массированные звонки о заминированиях, только не в таком масштабе («Медуза» рассказывала об уголовном деле, возбужденном в 2016 году, — после того как 17 октября администрации Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда, Ярославля и еще нескольких городов одновременно получили анонимные — и ложные — сообщения о готовящихся взрывах и терактах ).

Я не думаю, [что это проверки]. Проверочные мероприятия проводятся целевым и организованным образом, без развития любых проявлений паники, а точнее — даже беспокойства среди граждан. Чего в данном случае мы не наблюдаем. Один в один как в 2016 году, только масштабнее.

Как волна эвакуаций распространяется по России. Карта

Как читать карту. Цветом и цифрой внутри маркера обозначены даты эвакуации. Карта обновляется, последние данные представлены по состоянию на утро 19 сентября.

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