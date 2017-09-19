РБК: «телефонные атаки» на Россию устроили хакеры из Брюсселя, чтобы заработать

Анонимные звонки о заложенных бомбах по всей России шли из Брюсселя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, за ними стоит «международная хакерская группировка», которая планирует позднее потребовать «крупные суммы денег» за прекращение звонков. Хакеры якобы написали программу, которая через IP-телефонию звонила в торговые центры, вокзалы, аэропорты, школы и другие объекты.

ФСБ и МВД создали рабочую группу, которая должна создать программное обеспечение для противодействия атакам, пишет РБК.