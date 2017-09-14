13 сентября лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин написал у себя во «ВКонтакте» пост, в котором заявил, что «телефонный терроризм», результатом которого стали эвакуации школ, торговых центр и других учреждений по всей России, — часть «общественной кампании» против фильма Алексея Учителя «Матильда». Ранее активистов «Христианского государства» связали с другими акциями против «Матильды»; от их имени приходили письма в кинотеатры с угрозами поджогов. Специальный корреспондент «Медузы» Даниил Туровский поговорил с руководителем «Христианского государства» Александром Калининым.

Об организации «Христианское государство — Святая Русь» стало известно в начале 2017 года, когда от ее имени начали поступать письма с угрозами в кинотеатры по всей стране. Активисты писали, что в случае выхода «Матильды» «кинотеатры начнут гореть». Организацию возглавляет житель Липецка 1984 года рождения Александр Калинин; ссылка на его аккаунт во «ВКонтакте» размещена на официальном сайте организации в разделе «Контакты». В сентябре режиссер Алексей Учитель и депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина попросили ФСБ проверить организацию на экстремизм; Учитель обвинил Наталью Поклонскую в прикрытии «террористической организации». При этом Поклонская еще в феврале просила проверить организацию на экстремизм и обвиняла ее в попытках опорочить РПЦ. Тогда МВД отказалось возбуждать уголовное дело против «Христианского государства»; впрочем, в интервью «Открытой России» Калинин заявлял, что против него и его «братьев» все-таки заведены уголовные дела. Учитель связывал «Христианское государство» с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. Сама организация заявляла, что не связана с этим происшествием. 13 сентября крупнейшая сеть кинотеатров России «Синема парк» и «Формула кино» обратилась в полицию из-за угроз от активистов «Христианского государства». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл активистов «анонимными экстремистами».

﻿— Что такое «Христианское государство»? Когда оно появилось и зачем?

— Появилось в 2010 году. Задачей было консолидировать православное общество для того, чтобы иметь возможность общаться и пересекаться по духовным вопросам. Меня поддержали монастыри, храмы, церкви. Мне удалось объединить достаточное количество верующих. Мы были объединены не целью борьбы с кем-то, а целью поддерживать друг друга в регионах. Чтобы знали — если едет кто-то куда, то все знают, что братья есть и во Владивостоке, и в Сочи. Мы создали братскую сеть. У нас не было задачи биться ни с какими «матильдами» или шизофрениками. Когда появился этот фильмец, то получилось так, что нам пришлось объединить усилия в борьбе с этим злом. Нас к этому моменту уже было около 350 активных людей с семьями. На сегодняшний день на сайте зарегистрировалось еще четыре тысячи человек.

— Только что заходил к вам на сайт, там ошибка DNS. Что произошло?

— Сайт вчера вечером атаковали хакеры. Они уничтожили всю платформу, все разворошили. Это не Роскомнадзор.

— Ваше название «Христианское государство» — это же прямая отсылка к террористическому Исламскому государству. Когда вы его придумали?

— В 2013 году. Мы смотрели тогда на этот весь исламский мир, достаточно кровавенький. Хотели показать, что здесь — русское христианское государство и что сюда не нужно лезть террористам и подлецам. Придете в христианское государство — получите еще жестче отпор. Православный мир не будет сидеть сложа руки.

— Вчера вы выложили пост, в котором говорите, что знаете, что телефонные угрозы по всей России связаны с «Матильдой».

— 10 сентября нам пришло анонимное письмо. В нем говорилось, что есть ребята, которые готовы показать всем этим кинопрокатчикам, что есть методы борьбы гораздо действеннее, чем поджоги и другое. Что можно звонить. В письме было указано, что можно дестабилизировать всю инфраструктуру России. Дальше очень интересно пошло. Первые звонки пошли конкретно по кинотеатрам (судя по новостям, первые сообщения об эвакуациях поступали из школ и предприятий — Прим. «Медузы»). Видимо, это программа какая-то. И в программу забили все телефоны школ, торговых центров. Но мы сами не имеем к этому отношения. (Александр Калинин на своей странице в «Вконтакте» ежедневно выкладывает новости об эвакуациях людей из кинотеатров и торговых центров — Прим. «Медузы»)

— Кто эти люди — «ребята, готовые показать кинопрокатчикам»?

— Это сторонники борьбы с безрассудством и безнравственностью. Они могут пойти на самые крайние меры. И проблемы будут еще больше. Отозвали бы лицензию у «Матильды», раз народ против. Разве так сложно? Сейчас, когда мы знаем, что какому-то кинотеатру может прилететь — звоню я или кто-то из братьев. Мы доносим позицию верующих людей.

— Кто поджег автомобили у офиса Добрынина? (11 сентября 2017 года около офиса адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина сожгли два автомобиля и разбросали листовки «За „Матильду“ гореть» — Прим. «Медузы»)

— Подожгли недовольные люди. Да это все мелочи жизни. Сожгли всего две машины. Могли сжечь гораздо больше. И сожгут гораздо больше. У меня только в «ВК» около 900 писем. Люди реально недовольны. Мне Господь дал миссию ретранслироивать позицию общества, сам я не пойду кидать коктейль Молотова. Мне бы хотелось как-то всем сообщить, что все кинотеатры и региональные управления министерства культуры находятся в большой опасности. Отдельные личности угрожают отдельным кинотеатрам. Все это будет подкрепляться делами, если не будет официального отказа кинотеатров от этого дрянного фильма.

Пока Поклонская рассказывает всем о каких то исках родственников святого царя и пытается запретить фильм, её сторонники ... Опубликовано Константином Добрыниным 10 сентября 2017 г.

— Вы сказали, что в опасности и региональные управления министерства культуры.

— Люди готовы жечь все, что угодно. Все, что способствует этому богохульству. И будут говорить не про убийства — а про лишение жизни за веру.

— Что не так с фильмом?

— Фильм — это плевок в историю. Он о святом человеке. Тут на самом деле даже не имеет значения, о каком именно святом. Есть святой — он одна из граней бриллианта нашей церкви. Достаточный плевок, как минимум, это актер в главной роли. (Николая Романова в «Матильде» играет немец Ларс Айдингер — Прим. «Медузы».)

— Вы смотрели фильм?

— Да. Во Владивостоке мне этот фильм сняли с двух ракурсов. Если хотите, могут вам его прислать. Могу вам нарезать гадкие кусочки. Ничего в фильме хорошего нет.

— Вы две недели назад во «ВКонтакте» писали: «Если не запретить „Матильду“, то текущие провокации покажутся просто баловством». Что вы имели в виду?

— Я общаюсь с людьми, мы не просто так письма предупреждения рассылаем кинотеатрам. Мы знаем, о чем сейчас думает православная общественность. Некоторые люди готовы совершать еще более жесткие действия.

— Какие?

— Может дойти и до страшного. У нас есть примеры великих святых, которые за богохульство и святотатство сажали на кол. У нас все-таки воинствующее христианство — православие. Когда люди видят это безумие богохульное, они вооружаются примерами святых. Кто-то вооружается молитвенными примерами Серафима Саровского, другие — примером воинов. Они думают, что могут Учителя посадить на кол. Человек, который видит, насколько Учитель несгибаем, может его и на кол посадить. Людьми движет их православная вера. Человек, который это сделает, будет в сердце своем прав. Сядет в тюрьму за Учителя — но будет счастлив, что спас Россию от богохульства. Мы этого не хотим, предупреждаем об этом. Но есть люди, которые будут ждать Учителя, караулить у подъезда, жить рядом с ним с утра до вечера, которые найдут его и сломают ему ноги. Или еще хуже что.

Мы хотим, чтобы наша «стенка» вытесняла двух этих несгибаемых людей — Учителя и Мединского. Мединский — невменяемый. Он говорит про культурную политику нашей страны, а у нас по телевидению порнуху показывают. Везде грязь и безнравственность. Разве в Советском союзе было столько грязи на экране? Даже верующие вспоминают Советский союз с благоговением.

— Если помечтать, каким вы вообще видите идеальное общество в России?

— Должно быть общество без того, что чуждо сердцу человека. Если чужды маты — должны быть запрещены. Чужда шутка безнравственная — запретить. Должно быть уголовно запрещено бескультурье и безнравственность.

— Уголовная ответственность за бескультурье и безнравственность — кто это может определить?

— Сейчас много институтов, которые определяют всякую белиберду. Вот взяли бы и определили. Это то, что оскорбляет чувства другого человека. Всем людям должно быть все приятно.

— Это же невозможно.

— Возможно. В Иране возможно. Никто не матерится, никто на улице пиво не пьет. Потому что наказывают отрубанием руки. (За употребление алкоголя в Иране предусмотрена уголовная ответственность в виде тюремного заключения и ударов плетью. Отрубить руку или палец могут за кражу. — Прим. «Медузы».)

— Иран сейчас — это тоталитарное религиозное государство. Вам хочется тоталитарного православного государства?

— Православная страна должна быть именно такой. Нам бы Ивана Грозного.

— Уверены, что добьетесь того, что фильм не выйдет в прокат?

— Безусловно. А если выйдет, то, уверяю, то каждый день будет так: покажут фильм в кинотеатре, завтра он сгорит; покажут фильм в другом кинотеатре — и он сгорит.

— Кто будет жечь? Кто эти люди? Как их охарактеризовать?

— Это [православные] верующие.