Алексей Учитель обвинил Наталью Поклонскую в поддержке террористов

Режиссер Алексей Учитель заявил, что депутат Госдумы Наталья Поклонская оказывает поддержку и обеспечивает прикрытие «террористической организации». Заявление режиссера, как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Медузы», связано с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог.

По его словам, в России под видом религиозной формируется террористическая организация, которая ставит своей целью дестабилизацию общества. Учитель отметил, что протесты против его фильма «Матильда» — это лишь повод для этой организации заявить о себе. Он отметил, что «боевиков» никто не пытается остановить. О какой именно организации идет речь, он не сообщил.

«Мы видим и их идеологов, и организаторов, боевиков. Они не скрываются. Мы видим, что они работают не против кино, они работают против российского государства. Пора уже их остановить!» — говорится в заявлении Учителя.