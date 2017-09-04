Алексей Учитель обвинил Наталью Поклонскую в поддержке террористов

Режиссер Алексей Учитель заявил, что депутат Госдумы Наталья Поклонская оказывает поддержку и обеспечивает прикрытие «террористической организации». Заявление режиссера, как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Медузы», связано с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог.
По его словам, в России под видом религиозной формируется террористическая организация, которая ставит своей целью дестабилизацию общества. Учитель отметил, что протесты против его фильма «Матильда» — это лишь повод для этой организации заявить о себе. Он отметил, что «боевиков» никто не пытается остановить. О какой именно организации идет речь, он не сообщил.
«Мы видим и их идеологов, и организаторов, боевиков. Они не скрываются. Мы видим, что они работают не против кино, они работают против российского государства. Пора уже их остановить!» — говорится в заявлении Учителя.
Утром 4 сентября в Екатеринбурге водитель микроавтобуса УАЗ врезался в здание кинотеатра «Космос». Автомобиль протаранил вход в кинотеатр, после чего загорелся. В машине были найдены несколько газовых баллонов. Автомобиль поджег сам водитель. В результате инцидента никто не пострадал.
Водителя автомобиля задержали, им оказался 39-летний житель Свердловской области Денис Мурашов. Он состоит на учете у психиатра.
Издание Znak.com со ссылкой на близкие к следствию источники утверждает, что мотивом Мурашова стал прокат в Екатеринбурге фильма «Матильда» Алексея Учителя о внебрачных связях императора Николая II. Такой же версии придерживается мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
В ночь на 31 августа в Санкт-Петербурге произошла попытка поджога здания, где находится студия Алексея Учителя.
В начале 2017 года организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала в кинотеатры письма с просьбой не показывать «Матильду». В заявлении организации говорилось, что в случае выхода фильма «кинотеатры начнут гореть». Впоследствии в организации называли это сообщение лишь констатацией факта, что недовольные показом «Матильды» люди могут пойти на крайние меры и пойти на преступления. Организация также заявила
, что не имеет отношения к инциденту в Екатеринбурге.