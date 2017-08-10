Территория «Матильды»: где можно и где нельзя смотреть фильм в России. Карта

10 августа фильм Алексея Учителя «Матильда» получил прокатное удостоверение. Теперь его можно показывать в любом российском кинотеатре взрослым и детям от 16 лет. Министерство культуры не прислушалось к требованим депутата Натальи Поклонской запретить фильм за оскорбление чувств верующих (историю конфликта можно посмотреть тут). Но некоторые российские регионы самостоятельно решили не показывать «Матильду» в кинотеатрах. «Медуза» составила карту регионов, которые уже определились с прокатом фильма.