Водитель врезался в кинотеатр рано утром 4 сентября. Первые сообщения о пожаре появились около шести утра по московскому времени (8:00 в Екатеринбурге). Водитель микроавтобуса УАЗ («Буханка») протаранил вход в крупнейший в городе киноконцертный комплекс «Космос». После столкновения УАЗ загорелся.

По данным сайта E1, внутри микроавтобуса была бочка «с неопределенной жидкостью» и несколько газовых баллонов. На записи с камер наблюдения видно, что водитель УАЗа сам поджег машину после столкновения. После этого в «Космосе» начался пожар, его площадь составила 30 квадратных метров. Люди не пострадали; благодаря оперативным действиям пожарных взрыва удалось избежать.

Полиция почти сразу задержала водителя УАЗа. Устроив пожар, водитель убежал с места происшествия, но уже через несколько часов был задержан. Мужчина сам выдал себя, обратившись за медицинской помощью из-за серьезных ожогов, подчеркнули в МВД. То, что именно он был водителем врезавшегося в кинотеатр УАЗа, он не отрицал.

Задержанным оказался 39-летний житель города Ирбит в Свердловской области Денис Мурашов. Его действия квалифицированы по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога). По данным СК, он состоит на учете у психиатра. Известно также, что в 2015 году Мурашов недолгое время был в розыске. Розыск не был связан с каким-либо преступлением — Мурашова тогда разыскивали по просьбе родственников, после того как он уехал в Нижний Новгород на своем УАЗе. Мурашова нашли практически сразу после начала розыска.

Мэр Екатеринбурга расценивает происшествие как теракт. Евгений Ройзман в разговоре с «Медузой» подчеркнул, что окончательно определить статью Уголовного кодекса должно следствие, но, по его личному мнению, это был теракт. «Любой акт, направленный на устрашение, — это теракт. И я лично считаю, что это теракт. Это удар по всем нам», — подчеркнул он.

Ройзман отметил, что «Космос» — важный объект для Екатеринбурга. Он вмещает около двух тысяч зрителей, там проводятся многие знаковые культурные события. Например, со 2 сентября там проходит Уральский фестиваль российского кино, на 5 сентября был запланирован концерт французской актрисы и певицы Марины Влади. На сайте «Космоса» появилось объявление, что до 7 сентября все киносеансы отменены, остальные мероприятия планируется провести на других городских площадках. Концерт Влади переносить пока не планируют, до его начала руководство рассчитывает ликвидировать последствия происшествия.

Одна из основных версий происшествия — поджог из-за проката фильма «Матильда», против которого протестовали православные активисты и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Об этом со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщило издание Znak.com. Ройзман в беседе с «Медузой» отметил, что у него есть основания считать, что поджог произошел именно из-за «Матильды»; подробнее об этом говорить он отказался. В рамках Уральского фестиваля российского кино показы «Матильды» не планировались, а прокат фильма начнется только в октябре 2017 года.

Официально «Матильда» в деле не упоминается. В СК по Свердловской области подчеркивают, что пока мотивы нападения неясны: «Задержанный дает путаные и не вполне адекватные показания». У следствия есть сомнения во вменяемости Мурашова, он пройдет через судебно-психиатрическую экспертизу. Также в ведомстве просят СМИ «не тиражировать различные версии произошедшего», обещая предоставить достоверную информацию после завершения расследования. В местных изданиях опубликовано видео с допроса задержанного. В этом ролике о «Матильде» или других причинах своего поведения он не говорит. «Я специально приехал в Екатеринбург на уазике, госномер не помню, машина моя, купил у мужика в Ирбите. В Екатеринбург приехал вчера утром, в был весь день, а сегодня поехал в кино», — пояснил он.

Екатеринбургские кинотеатры получали угрозы из-за «Матильды». Об этом «Медузе» рассказал директор екатеринбургского кинотеатра «Салют» Сергей Федяков. «Их получили все кинотеатры, включая „Космос“», — уточнил он. Руководство «Космоса» было недоступно для комментариев. Федяков говорит, что, несмотря на угрозы, кинотеатры в Екатеринбурге не планируют отказываться от проката «Матильды» и рассчитывают, что полиция обеспечит безопасность показа.

Сведения о таких же угрозах поступали и из других крупных городов: православные активисты обещали устроить массовые беспорядки и поджоги в случае показа фильма Алексея Учителя.

Активисты, угрожавшие поджогами российским кинотеатрам из-за «Матильды», отказались брать на себя ответственность за инцидент в Екатеринбурге. Угрозы рассылала малоизвестная московская организация «Христианское государство — святая Русь». Ее представители заявляли, что «будут идти до смерти, но не предадут веру, царя и отечество», и угрожали, что если «Матильда» выйдет на экраны, «кинотеатры начнут гореть». Руководитель организации Александр Калинин сказал «Медузе», что о происшествии в Екатеринбурге он узнал из новостей и Денис Мурашов в «Христианское государство» не входит.

Столичное движение «Царский крест», активно протестовавшее против «Матильды», также заявило, что непричастно к происшествию, и назвало ситуацию «провокацией».