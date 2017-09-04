В Екатеринбурге водитель на УАЗе протаранил кинотеатр и поджег машину

В Екатеринбурге микроавтобус УАЗ протаранил вход в киноконцертный театр «Космос». Это произошло около 6 утра 4 сентября (4 утра по Москве).

После столкновения УАЗ загорелся. По данным E1, внутри микроавтобуса была бочка «с неопределенной жидкостью» и три газовых баллона. На записи с камер наблюдения видно, что водитель УАЗа сам поджег машину после столкновения.

УАЗик с газовыми баллонами протаранил «Космос» E1.RU — резервный канал

Следственный комитет после случившегося возбудил уголовное дело по статье о поджоге. По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний житель города Ирбит, у него зафиксировали обширные ожоги. По данным СК, он состоял на учете у психиатра.

О мотивах задержанного ничего не сообщается. E1 со ссылкой на неназванные источники пишет, что задержанного зовут Денис Мурашов.