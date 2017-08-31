Алексей Учитель попросил МВД и ФСБ обеспечить безопасность зрителей «Матильды» и «остановить агрессию». Накануне его студию попытались поджечь

Режиссер Алексей Учитель после попытки поджога его студии «Лендок» распространил открытое письмо, в котором попросил руководителей МВД и ФСБ отреагировать на угрозы в его адрес и обеспечить безопасность зрителей его фильма «Матильда», который выйдет в октябре. Текст письма опубликовал журналист Антон Красовский.

В письме Учитель напомнил об угрозах поджечь кинотеатры со стороны протестующих против выхода фильма православных активистов. В разосланных директорам кинотеатров письмах они пишут, что могут «сжечь все кинотеатры России», и «за каждый подожженный кинотеатр многим будет достаточно и 5-10 тысяч рублей».

«Эти люди уже составили и огласили бюджет. Опубликовали свои планы. Но никто не берется их остановить. Сегодня ночью они подожгли киностудию „Лендок“, а завтра пойдут жечь кинотеатры, где могут пострадать простые зрители», — заявил Алексей Учитель.

Режиссер подчеркнул, что его адвокаты неоднократно просили главу МВД Владимиру Колокольцеву «проверить несколько якобы православных организаций», от которых исходили угрозы, однако «никакой реакции не последовало».

«Я прошу министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева и директора ФСБ Александра Васильевича Бортникова обеспечить не только нашу безопасность. Но в первую очередь безопасность кинотеатров и зрителей, которые ждут этот фильм. Остановите агрессию! Дайте людям посмотреть кино!» — завершает свое письмо режиссер.