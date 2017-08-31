Студию режиссера Алексея Учителя забросали «коктейлями Молотова»

Обновление. Учитель заявил, что нападение на студию в его день рождения и одновременно день рождения Матильды Кшесинской, которой посвящен его предстоящий фильм, это «не простое» совпадение.

В Санкт-Петербурге произошло нападение на студию «Лендок» режиссера Алексея Учителя. В ночь на 31 августа в окна здания бросили бутылки с зажигательной смесью.

Как отмечает «Фонтанка», бутылки попали в окна, которые были заложены изнутри кирпичами для звукоизоляции. В результате пожар не распространился внутрь здания и был потушен до приезда полиции.

Полиция проводит проверку по факту случившегося, уголовное дело в связи с нападением пока не возбуждено.

По информации «Фонтанки», в полиции рассматривают нападение как акцию противников выхода фильма Учителя «Матильда» о романе императора Николая II с балериной. Официально эта информация не подтверждена.