Студию режиссера Алексея Учителя забросали «коктейлями Молотова»
Обновление. Учитель заявил, что нападение на студию в его день рождения и одновременно день рождения Матильды Кшесинской, которой посвящен его предстоящий фильм, это «не простое» совпадение.
В Санкт-Петербурге произошло нападение на студию «Лендок» режиссера Алексея Учителя. В ночь на 31 августа в окна здания бросили бутылки с зажигательной смесью.
Как отмечает «Фонтанка», бутылки попали в окна, которые были заложены изнутри кирпичами для звукоизоляции. В результате пожар не распространился внутрь здания и был потушен до приезда полиции.
Полиция проводит проверку по факту случившегося, уголовное дело в связи с нападением пока не возбуждено.
По информации «Фонтанки», в полиции рассматривают нападение как акцию противников выхода фильма Учителя «Матильда» о романе императора Николая II с балериной. Официально эта информация не подтверждена.
Фильм «Матильда» должен выйти в российский прокат в октябре 2017 года. Против него с конца 2016 года выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская и православные активисты.
Министерство культуры России выдало фильму прокатное удостоверение, которое позволяет показывать его по всей стране. При этом отдельные кинотеатры и регионы уже заявили, что у них показывать «Матильду» не будут.