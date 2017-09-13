Крупнейшая киносеть России пожаловалась в полицию на «православных активистов». Ей пришлось отменить прокат «Матильды»

Объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» обратилась в полицию из-за угроз от активистов движения «Христианское государство — Святая Русь» по поводу проката фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщает РБК.

По словам директора по связям с общественностью сети Александры Артамоновой, угрозы поступали несколько раз в кинотеатры разных городов. Последние письма пришли в Ставрополь 6 сентября, ранее их получали в Екатеринбурге и Челябинске.