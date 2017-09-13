Крупнейшая киносеть России пожаловалась в полицию на «православных активистов». Ей пришлось отменить прокат «Матильды»

РБК
10:15, 13 сентября 2017
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Объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» обратилась в полицию из-за угроз от активистов движения «Христианское государство — Святая Русь» по поводу проката фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщает РБК.

По словам директора по связям с общественностью сети Александры Артамоновой, угрозы поступали несколько раз в кинотеатры разных городов. Последние письма пришли в Ставрополь 6 сентября, ранее их получали в Екатеринбурге и Челябинске.

«В тексте письма говорилось о возможных поджогах, потенциальной угрозе жизни наших посетителей», — рассказала Артамонова. По ее словам, активисты заверили, что «для защиты своих интересов они будут использовать любые методы».

РБК
Сеть «Синема парк» и «Формула кино» объявила об отказе от показов «Матильды» 12 сентября. Отказ объяснили угрозами в адрес руководства сети. Тогда не уточнялось, от кого именно приходили угрозы.
Министр культуры Владимир Мединский, комментируя решение сети, объявил, что у него «переполнена чаша терпения». Позднее он уточнил, что недоволен «умышленно нагнетаемой истерией» вокруг картины.
Премьера «Матильды» должна состояться 26 октября. Ранее студию режиссера в Санкт-Петербурге забросали «коктейлями Молотова», а у офиса его адвокатов сожгли два автомобиля, разбросав листовки «За „Матильду“ гореть».

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