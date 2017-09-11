Около офиса адвоката Алексея Учителя сожгли два автомобиля и разбросали листовки «За „Матильду“ гореть»

В ночь на 11 сентября у московского офиса адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы режиссера Алексея Учителя, загорелись два автомобиля. Рядом были разбросаны листовки с лозунгом «За „Матильду“ гореть».

Пока Поклонская рассказывает всем о каких то исках родственников святого царя и пытается запретить фильм, её сторонники ... Опубликовано Константином Добрыниным 10 сентября 2017 г.

Адвокат связал поджог с инициативой депутата Натальи Поклонской, которая выступает против показа фильма «Матильда».

Добрынин пояснил, что сгоревшие машины не имели к нему или его сотрудникам никакого отношения. Он добавил, что полиция зафиксировала факт поджога. О возбуждении уголовного дела ничего не сообщается.