«Ведомости»: ФСБ распорядилась не комментировать массовые эвакуации в России
Пресс-службы МВД и МЧС не комментируют массовые эвакуации, проводящиеся по всей России, из-за соответствующего указания ФСБ. Об этом рассказал «Ведомостям» источник в пресс-службе одного из силовых ведомств.
По его словам, ФСБ, которая руководит расследованием, распорядилась воздержаться от комментариев, чтобы «не нагнетать панику и не провоцировать других желающих заняться телефонным терроризмом».
С 11 сентября в разных городах по всей России проходят массовые эвакуации административных зданий, торговых центров и учебных заведений. Эвакуацию объявляют после поступления анонимного звонка о якобы заложенном взрывном устройстве. Только в Москве 14 сентября из-за звонков о «бомбах» были эвакуированы около 100 тысяч человек. 15 сентября поступило еще несколько звонков о взрывных устройствах в московских школах и торговых центрах.
Официальные представители силовых ведомств массовую эвакуацию в России практически не комментируют. Неофициальные источники выдвигали две основные версии — учения и «телефонный терроризм». По данным источников «Интерфакса», большинство звонков о «бомбах» поступают с территории Украины. Источники РИА Новости, в свою очередь, заявили, что за звонками стоит террористическая организация «Исламское государство».
«Коммерсант», в свою очередь, сообщил, что у «телефонных террористов», спровоцировавших массовые эвакуации, появились подражатели-подростки, которых удалось вычислить и задержать.