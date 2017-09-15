«Ведомости»: ФСБ распорядилась не комментировать массовые эвакуации в России

Пресс-службы МВД и МЧС не комментируют массовые эвакуации, проводящиеся по всей России, из-за соответствующего указания ФСБ. Об этом рассказал «Ведомостям» источник в пресс-службе одного из силовых ведомств.

По его словам, ФСБ, которая руководит расследованием, распорядилась воздержаться от комментариев, чтобы «не нагнетать панику и не провоцировать других желающих заняться телефонным терроризмом».