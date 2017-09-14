«Интерфакс»: в Москве за день эвакуировали 100 тысяч человек из-за анонимных звонков
В Москве 13 сентября из-за анонимных звонков о взрывных устройствах эвакуировали более 100 тысяч человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.
Всего поступило 65 звонков об угрозе на 70 объектах, рассказал собеседник агентства. Речь идет об учебных заведениях, торговых центрах, вокзалах, гостиницах и других зданиях.
Массовые эвакуации после анонимных звонков начались в российских городах 11 сентября. После проверок в регионах и Москве возбудили уголовные дела о заведомо ложном сообщении об угрозе. По информации РБК, к расследованию подключилась ФСБ.
Отмечается, что звонки о заложенных бомбах поступали с виртуальных номеров IP-телефонии. РБК пишет, что рассматривается версия о намеренной атаке с «территории другого государства».
При этом волну эвакуаций официально не комментируют руководители правоохранительных органов, а федеральные телеканалы не освещают эти события в главных выпусках новостей.