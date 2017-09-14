«Интерфакс»: в Москве за день эвакуировали 100 тысяч человек из-за анонимных звонков

В Москве 13 сентября из-за анонимных звонков о взрывных устройствах эвакуировали более 100 тысяч человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

Всего поступило 65 звонков об угрозе на 70 объектах, рассказал собеседник агентства. Речь идет об учебных заведениях, торговых центрах, вокзалах, гостиницах и других зданиях.