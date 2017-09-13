Федеральные телеканалы умолчали в новостных выпусках о массовых эвакуациях в Москве

В выпусках новостей на федеральных российских телеканалах 13 сентября не было сюжетов о массовых эвакуациях в Москве. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на данные «Медиалогии».

К 19:30 по Москве, как пишет издание, об эвакуациях на федеральных телеканалах сообщили только в программе «Вести. Дежурная часть» на канале «Россия-1»; в выпуске «Вестей» в 20:00 о происходящем в Москве не сообщалось.

В выпуске программы «Время» в 21:00 на Первом канале, который вышел уже после публикации The Bell, также не было сюжета о звонках с угрозами терактов в Москве.