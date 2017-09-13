Федеральные телеканалы умолчали в новостных выпусках о массовых эвакуациях в Москве
В выпусках новостей на федеральных российских телеканалах 13 сентября не было сюжетов о массовых эвакуациях в Москве. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на данные «Медиалогии».
К 19:30 по Москве, как пишет издание, об эвакуациях на федеральных телеканалах сообщили только в программе «Вести. Дежурная часть» на канале «Россия-1»; в выпуске «Вестей» в 20:00 о происходящем в Москве не сообщалось.
В выпуске программы «Время» в 21:00 на Первом канале, который вышел уже после публикации The Bell, также не было сюжета о звонках с угрозами терактов в Москве.
Отдельные сюжеты сделали «Россия-24», РБК-ТВ, «Дождь» и «Общественное российское телевидение».
13 сентября в Москве из-за звонков с угрозами взрывов были проведены массовые эвакуации в десятках торговых центров, на вокзалах и в ряде вузов. Эвакуированы были более 50 тысяч человек.
Массовые эвакуации из-за звонков с угрозами проходят по всей России с 10 сентября. Ни в одном случае бомбу не нашли. Первоначально сообщалось, что это могли быть учения, но эти данные подтверждения пока не получили.
По неподтвержденным данным, уголовное дело в связи с происходящим было возбуждено ФСБ. По данным СМИ, в отдельных регионах, в том числе в Москве, также завели дела о заведомо ложном сообщении о теракте.
Федеральные телеканалы нередко игнорируют (или освещают не очень подробно) происшествия в России, о которых подробно пишут в других СМИ. В частности, в августе Первый канал, «Россия 1» и НТВ лишь эпизодически упомянули нападение на прохожих в Сургуте, ответственность за которое взяли на себя террористы из «Исламского государства».