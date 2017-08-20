Федеральные каналы проигнорировали события в Сургуте. Зрителям рассказывали про американских неонацистов и конфликт США с КНДР

Теракты в Каталонии — главная тема недели во всех мировых СМИ. Однако 19 августа в Сургуте произошло другое нападение: мужчина бросился с ножом на прохожих, ранил семь человек и был застрелен полицией. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство», но дело не расследуют как теракт . Итоговые передачи российских федеральных каналов произошедшее в Сургуте проигнорировали. Вот о чем рассказали телезрителям.

Теракты в Каталонии. Националисты в США. Тренировка военных в США с использованием русских статистов. Угроза войны США с КНДР. Возможная поставка ракет с Украины в КНДР. Германия против американских санкций. Как устраивают теракты на автомобилях. Подписана программа «Цифровой экономики» в России. Подготовка к 1 сентября. Юбилей Андрея Кончаловского. Фестиваль фейерверков в Москве.

Первый канал показывал сюжеты о событиях в Сургуте только в трех выпусках новостей 19 августа (12:00, 15:00, 18:00). Каждый сюжет длился полминуты. В главном вечернем выпуске новостей (21:00) сюжета не было.

Теракты в Каталонии. Терроризм и миграция. Африканские мигранты стремятся в Европу. В Севастополе открыли новую школу, город посетил президент Владимир Путин. Националисты в США. Задержание «украинского диверсанта» в Крыму. Противостояние США и КНДР. Возможная поставка ракет с Украины в КНДР. Выборы в Германии. Исключение России из комитета по музею «Собибора». 50 лет Золотому кольцу России.

«Россия 1» рассказала о событиях в Сургуте только в дневном выпуске новостей 19 августа в 14:00, рассказ ведущего длился 16 секунд. В вечерней передаче «Вести», как и днем 20 августа (11:00, 14:00), о происшествии не упоминали вовсе.

НТВ

Воскресная передача телеканала «Итоги недели» ушла на каникулы в начале июля. В обычных новостях в программе «Сегодня» телеканал упомянул события в Сургуте только в одном выпуске в 16:00 19 августа. Сюжет о нападении с ножом длился минуту.