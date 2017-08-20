Появилось видео погони и убийства мужчины, который напал на прохожих в Сургуте

К-Информ
10:49, 20 августа 2017
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Информагентство «К-Информ» выложило видео, на котором, как сообщается, представлен момент погони и стрельба в подозреваемого в нападении на прохожих в Сургуте.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как мужчину в черном преследует, по всей видимости, полицейский. Сотрудник полиции достает оружие, после чего, судя по всему, стреляет, а убегавший от него мужчина падает на землю. Обстановка на видео соответствует той, что была ранее на кадрах задержания подозреваемого.

Внимание. Это видео содержит сцены насилия.

«К-Информ» уточняет, что убитый подозреваемый — 19-летний Артур Гаджиев. Ранее в Следственном комитете заявляли, что нападавший был 1998 года рождения, не называя его имени.

Местный журналист Алесь Антонович заявил, что Гаджиев ранее работал охранником в магазине.

Днем 19 августа в Сургуте мужчина с ножом начал нападать на прохожих, ранив семь человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции застрелили нападавшего.
Дело о нападении расследуется по статье о покушении на убийство. О причастности к нападению заявила террористическая группировка «Исламское государство».

Нападение на прохожих в Сургуте

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