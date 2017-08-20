Появилось видео погони и убийства мужчины, который напал на прохожих в Сургуте

Информагентство «К-Информ» выложило видео, на котором, как сообщается, представлен момент погони и стрельба в подозреваемого в нападении на прохожих в Сургуте.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как мужчину в черном преследует, по всей видимости, полицейский. Сотрудник полиции достает оружие, после чего, судя по всему, стреляет, а убегавший от него мужчина падает на землю. Обстановка на видео соответствует той, что была ранее на кадрах задержания подозреваемого.

Внимание. Это видео содержит сцены насилия.

A post shared by Информ агентство "К-ИНФОРМ" (@kinform) on Aug 20, 2017 at 1:29am PDT

«К-Информ» уточняет, что убитый подозреваемый — 19-летний Артур Гаджиев. Ранее в Следственном комитете заявляли, что нападавший был 1998 года рождения, не называя его имени.

Местный журналист Алесь Антонович заявил, что Гаджиев ранее работал охранником в магазине.