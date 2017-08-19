Напавший на прохожих в Сургуте связан с ИГ? Он действовал один? Что известно и неизвестно о случившемся в ХМАО

19 августа преступник с ножом напал на прохожих в центре Сургута. Он ранил семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. При задержании полицейские застрелили его. Через четыре часа после нападений ответственность за них взяло на себя «Исламское государство». До сих пор непонятно, кем на самом деле был нападавший, были ли у него сообщники, почему его убили, и действительно ли он связан с террористами.

Что известно

Около 11 утра, незадолго до совершения нападений, мужчина сидел за столиком в летнем кафе недалеко от ТЦ «Северный», рассказал Znak.com очевидец. На столе у него стояла кружка лимонада и закуски; по словам очевидца, тот «выглядел вполне спокойным — будто кого-то ждал». Он смотрел в телефон, потом вскочил и быстрым шагом направился в ТЦ «Северный».

Местный телеканал «Сургутинтерновости» показал запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, что происходило дальше (сейчас спецвыпуск новостей, в котором была видеозапись, удалили с сайта телеканала и ютьюб-канала). Мужчина ходил по коридору внутри ТЦ от стены к стене, потом поставил на пол рюкзак, переоделся, надел маску; после этого он разлил по полу горючую жидкость, поджег ее и выбежал. По данным телеканала, на выходе из ТЦ он ударил ножом женщину, снимавшую деньги в банкомате.

Очевидец, видевший мужчину в кафе, заметил, как тот выбежал из здания в сторону кинотеатра «Аврора». После этого из здания ТЦ повалил серый дым.

После этого мужчина побежал от ТЦ по центральным улицам Сургута —Ленина и Бажова. «[Бил] ножом всех подряд, в черной одежде, в наморднике», — рассказал очевидец. По пути преступник ранил семь человек: пятерых мужчин и двух женщин (всех пострадавших доставили в Сургутскую травматологическую больницу; некоторые из них получили тяжелые ранения, одна из операций продолжалась более шести часов).

Нападавшего обнаружили в районе дома 50 на проспекте Ленина. Там полицейские убили его тремя выстрелами.

Жители Сургута испугались нападений; в социальных сетях пользователи писали панические сообщения («Медуза» рассказывала об этом здесь). Успокоить жителей города попытался мэр города Вадим Шувалов. На своей странице в «ВКонтакте» он выложил обращение, в котором сказал, что ситуация находится под контролем и попросил попросил жителей Сургута «сохранять спокойствие».

В середине дня, как сообщает «Сургутинтерновости», город опустел. «Таких пустых улиц вечером в субботу, да еще в такую солнечную погоду, мы не припомним», — сказала ведущая (этот ролик тоже удален). Магазины, кафе, аптеки в центре Сургута закрылись до конца дня.

Около 16:00 ответственность за нападения взяло на себя «Исламское государство». Подконтрольное террористам информационное агентство Amaq назвало нападавшего «солдатом ИГ».

Что неизвестно

Кто совершил нападение? Примерно через три часа после преступления Следственный комитет заявил, что личность нападавшего установлена — «по предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения», сообщили в ведомстве. Следователи проверяли, не было ли у него психических расстройств. Других официальных комментариев о личности нападавшего с тех пор не было.

Примерно в то же время несколько изданий, в том числе «Лайф» и «Лента.ру», написали, что это 23-летний уроженец Средней Азии Бобичел Абдурахманов. Вскоре появилась новая информация: тот же «Лайф» сообщил, что нападавшего на самом деле звали Артур Гаджиев; он выходец из Дагестана и ему было 19 лет (это, в отличие от версии про Абдурахманова, не согласуется с данными СК о возрасте преступника).

Почему нападавшего убили? Один из очевидцев рассказал сургутскому телевидению, что нападавшего задержал сотрудник ППС. «Он один его задерживал, потом сидел на нем и держал, потом еще приехали», — сказал очевидец. В сообщении МВД сказано, что преступник во время задержания был убит. «При задержании гражданин оказал сопротивление полицейским, сотрудники полиции предупредили злоумышленника выстрелом в воздух, после чего ликвидировали его», — заявили в МВД. В похожей ситуации 18 августа, когда в финском Турку мужчина ударил ножом восьмерых прохожих, полицейские выстрелили нападавшему в ногу, после чего задержали.

Он связан с ИГ? «Исламское государство» берет на себя ответственность за многие атаки в разных концах мира. Совершающих подобные атаки они называют «одинокими волками» — обычно это люди, напрямую не связанные с ИГ, но вдохновленные их идеями. На теле преступника обнаружили муляж «пояса смертника»; кроме этого явных указаний на его связь с террористическими группировками пока нет.

«Лайф» указывал, что отец предполагаемого преступника Ламетуллах Гаджиев якобы состоит на учете как последователь «радикальных религиозных течений». Красноярское издание «Проспект мира» написало, что рядом с телом нападавшего якобы нашли нарисованный на листке флаг ИГ (а также бумажку с чит-кодом из игры GTA), но другие источники об этом не упоминают.

Znak.com пишет, что ИГ активно вербует сторонников в ХМАО: в 2014 году сторонники организации пытались взорвать мечеть в Пыть-Яхе; в 2015 году в Сирию собирался уехать 18-летний мужчина из Нефтеюганска; в том же году родственники Фатимы Джафаровой из поселка рядом с Сургутом сообщили полицейским, что она уехала в Сирию и вышла замуж за одного из боевиков.

Сколько было нападавших? Во всех официальных сообщениях речь идет об одном преступнике; после того, как в интернете распространилось видео задержания спецназовцами другого человека на улице Маяковского, в полиции ХМАО отдельно заявили, что «информация о задержании неизвестного мужчины в г. Сургуте по адресу Маяковского 9 не имеет отношения к происшествию».

При этом в соцсетях и ряде СМИ в первые часы после случившегося писали о нескольких нападавших. Эту версию подтверждало, в частности, сообщение городской единой дежурно-диспетчерской службы, в котором упоминались «случаи нападения неизвестных мужчин в черном на прохожих». В Сети также появился кадр с камеры видеонаблюдения, на котором по улице бегут двое в черном. Никаких пояснений, кто именно изображен на видео, не последовало; на других кадрах с этой же камеры видно одного человека.

Сайт Ura.ru и вовсе писал о нескольких преступниках со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В публикации сказано, что нападавший приехал в этот район «в сопровождении других людей в масках». На улице они якобы рассредоточились, после чего один из них ударил топором женщину в магазине «Северный» и убежал, а другой был задержан (речь идет, очевидно, про задержанного на улице Маяковского).