ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Сургуте
Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на прохожих в Сургуте. Об этом, как сообщает SITE Intelligence Group, сообщило подконтрольное террористам информагентство Amaq.
Ранее в управлении МВД по ХМАО говорили, что не рассматривают версию теракта как основную.
Утром 19 августа в Сургуте мужчина, на котором был муляж пояса смертника, ударил ножом несколько человек на улице, после чего был застрелен полицейским. Семь человек были госпитализированы, четверо из них — в тяжелом состоянии.
В Следственном комитете заявили, что установили личность нападавшего. СК и МВД сообщили, что проверяют, не было ли у него психиатрического расстройства. Имя нападавшего официально опубликовано не было. По данным «Лайфа», его звали Артур Гаджиев.
В СМИ появлялась информация, что нападавший мог быть не один, но правоохранительные органы ее не подтвердили.