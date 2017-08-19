ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Сургуте

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на прохожих в Сургуте. Об этом, как сообщает SITE Intelligence Group, сообщило подконтрольное террористам информагентство Amaq.

Ранее в управлении МВД по ХМАО говорили, что не рассматривают версию теракта как основную.