В Сургуте преступник с муляжом «пояса смертника» ранил ножом семь человек. Главное МВД не считает теракт основной версией нападений

Днем в субботу, 19 августа, преступник с ножом напал на прохожих в центре Сургута. По данным Следственного комитета, пострадали семь человек, они получили колото-резаные раны, четверо из них — тяжелые. Полицейские при задержании застрелили нападавшего. Им оказался местный житель 1994 года рождения. МВД сообщило, что теракт не является основной версией нападений.

В субботу 19 августа в 11:20 в центре Сургута преступник с ножом атаковал прохожих, сообщает Следственный комитет. По данным издания «О, Сургут!» сначала он бросил дымовую шашку в ТЦ «Северный» и нанес ножевое ранению одному из прохожих; затем он напал на человек в районе автобусной остановки «Автора», позднее набросился на людей на улицах Бажова и Ленина.

К месту нападения на улице Бажова, 22 приехали полицейские. Они застрелили нападавшего. По данным МВД, он оказал сопротивление при задержании.

У преступника на поясе был муляж бомбы. Очевидцы сообщили, что мужчина был в балаклаве и в черной одежде. К его торсу скотчем была привязана красная сумка, похожая на пояс смертника. Ее обследовали взрывотехники «Сургутского спасательного центра», сумка оказалась муляжом.

Власти города и МВД сообщают об одном нападавшем. Примерно через два часа после первых нападений телеканал С1 сообщил, что вооруженные спецназовцы задержали другого мужчину. МВД сообщает, что задержанный не был связан с нападениями. При этом С1 отмечает, что нападавших, возможно, было двое — они пытались ограбить банкомат в ТЦ «Северный», после чего устроили в нем пожар.

МВД по ХМАО сообщило, что теракт не является основной версией нападений. «Проверяются данные о его [нападавшего] психических заболеваниях», — указали в МВД. СК отметил, что мужчина — местный житель 1994 года рождения. По данным Life, его зовут Артур Гаджиев, к месту его жительства в Сургуте выехали следователи и полицейские.

Источник регионального информационного портала «СИА-Пресс» в администрации города сообщил, что спецслужбы знали о возможных нападениях. По информации «СИА-Пресс», из-за этого на улицах Сургута 19 августа работали усиленные патрули.

Силовики и журналисты сообщают о разном числе пострадавших. По данным Следственного комитета, преступник ранил семь человек, четверо из них получили тяжелые ранения. Сургутский телеканал С1 сообщил, что пострадали от восьми до 12 прохожих. Всех пострадавших доставили в городские больницы. Врач городской больницы рассказал о семи пострадавших с колото-резаными ранами, их жизни ничего не угрожает.

Сургут отреагировал на нападение паническими постами в соцсетях. Одна из очевидцев, работающая в ТЦ «Северный», рассказала: «Сегодня у меня на работе произошел теракт. Есть жертвы. Вот сижу незнаю как дальше работать, магазин оцепили не кого не пускают. А я напилась валерьянки и пытаюсь успокоится… Но я успела до стричь своего клиента до эвакуации))» (орфография и пунктуация авторские).

После первых новостей о нападениях в сургутских социальных сетях появились панические сообщения. Пользователи писали о банде из пяти человек в черных капюшонах, минировании торгового центра; другие сравнивали нападения с недавними ножевыми террористическими атаками «Исламского государства»: «„боремся“ с террористами в Сирии, но в итоге они просто заходят через другую дверь», «в жизни не поверю, что он просто в один день сошел с ума и решил из хулиганских побуждений начать резать людей, прицепив что-то похожее на пояс с гранатами».