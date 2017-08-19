СК установил личность преступника, напавшего на прохожих в Сургуте
Преступник, напавший с ножом на прохожих в Сургуте 19 августа, — местный житель 1994 года рождения. Об этом сообщает СК.
Имя мужчины в сообщении не названо. «Лайф» сперва сообщил, что его звали Бобичел Абдурахманов, затем назвал другое имя — Артур Гаджиев.
Ранее в МВД говорили, что проверяют информацию о возможных психических расстройствах у нападавшего. Версию теракта, как заявили в полиции, следствие не считает основной.
По официальным данным, 19 августа около 11:20 по местному времени (9:20 по Москве) преступник напал с ножом на прохожих в окрестностях проспекта Ленина. Пострадали, по разным данным, семь или восемь человек, четверо находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего застрелил полицейский.
По словам очевидцев, нападавших могло быть двое. «Сургутинформ» опубликовал кадры задержания мужчины, но имеет ли он отношение к нападению, неизвестно. Сообщалось также, что нападение может быть связано с попыткой ограбления банкомата. Официально эти сообщения в СК и МВД не комментировали.