СК установил личность преступника, напавшего на прохожих в Сургуте

Преступник, напавший с ножом на прохожих в Сургуте 19 августа, — местный житель 1994 года рождения. Об этом сообщает СК.

Имя мужчины в сообщении не названо. «Лайф» сперва сообщил, что его звали Бобичел Абдурахманов, затем назвал другое имя — Артур Гаджиев.

Ранее в МВД говорили, что проверяют информацию о возможных психических расстройствах у нападавшего. Версию теракта, как заявили в полиции, следствие не считает основной.