РБК: ФСБ возбудила дело из-за звонков с угрозами взрывов по всей России

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело из-за звонков с угрозами взрывов, которые 10–13 сентября привели к массовым эвакуациям во многих российских городах. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству.

«В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, проводится биллинг, оперативники пытаются установить владельцев телефонов, а также адреса IP телефонии», — сказал источник.

По его словам, за последние сутки было зафиксировано 115 анонимных звонков о бомбах. Источник ТАСС говорил, что в одной Москве таких сообщений было около ста.

Ранее «Интерфакс» сообщил о возбуждении дела по статье «заведомо ложное сообщение о теракте» из-за звонков в Москве, к расследованию которого «подключены спецслужбы». Идет ли речь об одном и том же расследовании, неясно.

Как пишет РБК, одна из рассматриваемых версий — спланированная атака с «территории другого государства». Другой собеседник РБК сообщил, что разрабатывается версия о том, что звонки поступали с территории Украины.