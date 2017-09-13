В Москве возбудили уголовное дело из-за ложных звонков о бомбах

Дело возбуждено по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (статья 207 УК РФ). К расследованию, по словам источника, подключены спецслужбы.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за более 30 ложных звонков об угрозе взрыва в общественных местах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

13 сентября в Москве поступили звонки о бомбах в более 20 торговых центрах, а также на вокзалах и в нескольких вузах. Эвакуированы были, по разным данным, от 15 до 30 тысяч человек.

Звонки о взрывах 10–13 сентября поступали в десятках российских городов. Ни в одном случае бомбу не нашли. Первоначально сообщалось, что это могли быть учения, но эти данные подтверждения пока не получили.