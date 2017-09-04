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Илон Маск опасается успехов России в искусственном интеллекте. Россияне его успокаивают

Meduza
12:08, 4 сентября 2017

Владимир Путин 1 сентября на встрече с российскими школьниками в Ярославле заявил, что искусственный интеллект — это будущее всего человечества. «Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира», — наставлял президент подростков. Также Путин упомянул дроны: «Войны могут заканчиваться, когда беспилотники одной стороны будут уничтожены беспилотниками другой стороны». Спустя несколько дней зарубежные СМИ, в том числе The Verge, пересказали заявление Путина об искусственном интеллекте.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск 4 сентября обратил внимание на публикацию The Verge и прокомментировал слова Путина в своем твиттере. «Начинается…» — написал он. По мнению предпринимателя, конкуренция между государствами за превосходство в искусственном интеллекте может привести к Третьей мировой войне. Ранее Маск подписал петицию, в которой более ста представителей технологических компаний призвали ООН начать регулировать производство автономного оружия на базе искусственного интеллекта.

Пользователи твиттера заверили Маска, что бояться нечего — искусственный интеллект в России просто не приживется.

«Тем временем в России»

Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA

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