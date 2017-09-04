Илон Маск опасается успехов России в искусственном интеллекте. Россияне его успокаивают

Владимир Путин 1 сентября на встрече с российскими школьниками в Ярославле заявил, что искусственный интеллект — это будущее всего человечества. «Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира», — наставлял президент подростков. Также Путин упомянул дроны: «Войны могут заканчиваться, когда беспилотники одной стороны будут уничтожены беспилотниками другой стороны». Спустя несколько дней зарубежные СМИ, в том числе The Verge, пересказали заявление Путина об искусственном интеллекте.

↓

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск 4 сентября обратил внимание на публикацию The Verge и прокомментировал слова Путина в своем твиттере. «Начинается…» — написал он. По мнению предпринимателя, конкуренция между государствами за превосходство в искусственном интеллекте может привести к Третьей мировой войне. Ранее Маск подписал петицию, в которой более ста представителей технологических компаний призвали ООН начать регулировать производство автономного оружия на базе искусственного интеллекта.

↓

Пользователи твиттера заверили Маска, что бояться нечего — искусственный интеллект в России просто не приживется.

-Элон Маск собирается колонизировать Марс

-Учёные создают наноботов, уничтожающих рак

-В Томске торжественно открывают водяную колонку — DrDoual (@DrDoual) September 4, 2017

Илон, не беспокойся! AI противоречит православию, поэтому все, кто им занимаются в России, скоро будут облиты мочой и сожжены. https://t.co/H3hoBeFMx1 — Anton Semakin (@antonsemakin) September 4, 2017

Покажите Илону Маску робота на квадроцикле, а то он там слишком размечтался о возможностях России по созданию AI. — Vitalij (@saratov_owl) September 4, 2017