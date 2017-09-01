Школьники на «Открытом уроке» рассказали Владимиру Путину о своих проектах. Он всем ответил одно и то же

Президент России Владимир Путин 1 сентября в Ярославле пообщался с российскими школьниками. Для этого собрали целый зал и организовали видеомост с десятком школ, но высказаться перед Путиным удалось далеко не всем — из зала вообще выступил только один человек. Вел мероприятие певец Дмитрий Маликов. «Медуза» пересказывает слова всех действующих лиц.

Некоторые слова приведены так, как они были произнесены. Другие — в пересказе. Если вы готовы посмотреть видео с полной трансляцией — оно есть на ютьюбе.

Дмитрий Маликов: Мы хотим почувствовать молодой пульс. Нам нужны ваши лайки, мы хотим хайпа!

Владимир Путин: Поздравляю с Днем знаний! Наша страна развивается тысячу лет, значит, есть что-то в нас, какой-то внутренний ядерный реактор. Вам предстоит работать при жесткой конкуренции, поэтому важно сделать выбор профессии как можно скорее.

Владислав Жуков из города Сосновый Бор: Google мне предлагал контракт, но я посмотрел на вас во время «Прямой линии» и решил, что лучше буду жить в России и работать на «Росатом».

Дмитрий Маликов: Спасибо, что остался.

Владимир Путин: Атомная электростанция в Сосновом Бору работает как часы.

Владислав Жуков RT на русском / YouTube

Тамила Караханова: Я поступила в МАИ и буду делать беспилотники.

Владимир Путин: Беспилотники — это очень важная сфера. Нельзя сказать, что Россия лидер в ней.

Мурат Хайрулин (из зала): Я выбрал аддитивные технологии, поскольку считаю, что за ними будущее.

Владимир Путин: Здорово. Вообще, если говорить о когнитивных технологиях в целом, то это очень сложное, многогранное направление…

Дмитрий Маликов: А теперь мнение регионов. И первый из них Находка.

Школьник: Мой проект — арктическая транспортная система.

Владимир Путин: А сколько у вас времени?

Школьник: Девять вечера.

Школьники в Находке RT на русском / YouTube

Владимир Путин: У вас очень перспективный выбор. Это здорово. Молодцы.

Дмитрий Маликов: Перенесемся в Бурятию, Улан-Удэ.

Школьник: Мы продвигаем проект про искусственный интеллект. Это будущее России.

Владимир Путин: Искусственный интеллект — это будущее не только России. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. И очень не хотелось бы, чтобы монополия была сосредоточена в чьих-то конкретных руках.

В Улан-Удэ в момент разговора с Путиным было уже семь вечера RT на русском / YouTube

Дмитрий Маликов: И у нас Рязань.

Школьник: Мы выбрали проект, связанный с освоением дальнего космоса.

Владимир Путин: Это очень интересное, перспективное направление.

Дмитрий Маликов: Давайте свяжемся с Севастополем.

Школьник: Я — за введение сетей пятого поколения.

Владимир Путин: Выбор, безусловно, очень интересный, очень перспективный.

Дмитрий Маликов: Город Гурьевск, Калининградская область.

Школьник Сергей Горобец: Я заинтересован проблематикой создания нового семейства самолетов МС-21. Можно оснастить его двигателем на жидком водороде.

Владимир Путин: Авиация для самой большой страны в мире — это, безусловно, один из приоритетов.

Школьник Никита Козлов: Я выступаю за телемедицину.

Владимир Путин: Выбор ваш очень интересный.

Дмитрий Маликов: Ярославская область, село Туношна.

Школьница Светлана Гусева: Наша тема — космос. Нам нужно осваивать новые планеты.

Владимир Путин: Что касается вашего выбора, то его важность не подлежит сомнению.

Дмитрий Маликов: Урок в школе идет 45 минут, и мы вынуждены заканчивать. Отпускаем вас, Владимир Владимирович.

Владимир Путин: Давайте поаплодируем ведущему. Спасибо, Дима. Спасибо всем, удачи.