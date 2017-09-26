Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook в 2018 году по закону о персональных данных
Роскомнадзор готов заблокировать Facebook в 2018 году, если компания не перенесет все персональные данные россиян на территорию России. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.
«Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin. Тут исключений нет», — заявил чиновник.
При этом Жаров добавил, что в 2017 году Facebook не будут проверять на соблюдение закона, а в следующем году «мы подумаем, может быть, проверим». Он напомнил, что Twitter уже согласился перевести данные к середине 2018 года. Сама компания этого не подтверждала.
С сентября 2015 года российский закон обязывает все сервисы хранить данные россиян только в России. При этом наказание за нарушение этого закона, вплоть до блокировки сервиса, возможно только после проверки Роскомнадзора. В отношении крупнейших сервисов Google, Twitter и Facebook таких проверок пока не было.
В 2016 году, через год после вступления закона в силу, в России заблокировали соцсеть для профессиональных контактов LinkedIn. Переговоры соцсети с российскими властями о возобновлении доступа ни к чему не привели.
С 2014 года Facebook открыл доступ к соцсети через анонимайзер Tor.