Переговоры LinkedIn с Роскомнадзором провалились. Соцсеть останется заблокированной
Социальная сеть для деловых контактов LinkedIn не смогла договориться с Роскомнадзором о возобновлении работы в России. Об этом заявил вице-президент LinkedIn Ариэль Экстайн.
Он рассказал, что соцсеть встречалась с российским ведомством в декабре 2016 года, но «мы до сих пор не нашли понимания». «Это означает, что LinkedIn по-прежнему будет заблокирован в РФ», — резюмировал Экстайн.
По словам вице-президента LinkedIn, компания не считает, что нарушала российские законы.
LinkedIn заблокирован в России с ноября 2016 года. Это было сделано по решению суда, который признал, что соцсеть нарушила требования закона о хранении персональных данных россиян только на территории России.
Блокировка LinkedIn стала первым масштабным случаем применения закона о персональных данных. Никаких достоверных сведений о переносе в Россию данных пользователей Apple, Google, Microsoft и других крупнейших IT-компаний не поступало.