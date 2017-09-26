Звонки о заложенных по всей России бомбах: поразительные числа К чему привел «телефонный терроризм» в сентябре 2017 года

С 11 сентября в десятках городов России проходят массовые эвакуации в административных зданиях, школах, университетах и торговых центрах. Кто за этим стоит, до сих пор не очень понятно: сначала считалось, что таким образом проводятся учения, потом — что некие иностранцы, возможно связанные с ИГ. 26 сентября «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что в «телефонном терроризме» подозревается житель Ставропольского края, ездивший в Сирию. «Медуза» показывает масштаб и последствия волны звонков о заложенных бомбах.